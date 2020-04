Ako míňať rezervy v kríze? Na dlhodobé investície siahajte až na záver

Anketa: Kam investovať desaťtisíc eur s maximálnou viazanosťou na päť rokov?

Pavel Škriniar, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave

Bez ohľadu na výšku investície sa treba pýtať, v akej výške má už človek vytvorené finančné rezervy. Ak ich nemá, podľa výšky mesačných výdavkov by som odporučil tri finančné vankúše pokrývajúce spolu aspoň 12 mesiacov. Tie by mali pozostávať z konzervatívnych nástrojov počnúc sporiacim účtom a dlhopisovým fondom končiac. Zvyšok, resp. ak už rezervy vybudované má, by som nasmeroval do podielových fondov kopírujúcich hlavné akciové indexy a do momentálne pomerne žiadaných stratégií zameraných na sociálne zodpovedné podnikanie.

Lucia Luptáková, riaditeľka pre investície v spoločnosti FinGO.sk:

Rozloženie investície závisí aj od toho, či už má klient s investovaním skúsenosti a či je ochotný ísť do väčšieho rizika, alebo je naopak viac konzervatívny a radšej stavia na istotu.

Pre konzervatívneho klienta by som odporučila rozdeliť sumu na polovicu, čiže 5000 eur využiť na nákup dlhopisov a 5000 eur na nákup zlata, prípadne investovať priamo do akcií alebo fondov.

Pri dlhopisoch je výhodou, že majú obvykle splatnosť do piatich rokov a klient má garantovaný, vopred určený výnos. To znamená, že bez ohľadu na to, ako sa bude situácia na trhu vyvíjať, vopred vie, čo a kedy môže očakávať.

Na druhej strane, pre niekoho, komu neprekáža vyššie riziko a chce získať čo najvyšší potenciálny výnos, môže byť práve v dnešnej situácii zaujímavé investovať celú sumu do akcií, prípadne do ETF fondov. Obvykle sa odporúča do akciových fondov investovať s horizontom na viac ako päť rokov, avšak vzhľadom na to, aký prepad na trhu nastal, možno očakávať, že už do piatich rokov budú klienti v zisku.

František Burda, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Golden Oak Trust:

Päť rokov je dostatočne dlhý časový horizont pre klienta aj pre ekonomiku sveta, aby sa zotavila. Keďže globalizácia ukázala, ako dokáže ohroziť biznis, firmy premýšľajú, ako lepšie rozložiť svoje prevádzky a zabezpečiť si tak ziskovosť. Za tento čas sa môže udiať veľmi veľa pozitívnych vecí.

Rozdelil by som investíciu na tri časti:

- Prvých 4000 eur by som investoval do indexových fondov, pričom aktuálne môžu priniesť zaujímavé výnosy fondy v Ázii a USA.

- Je tu veľká pravdepodobnosť, že sa trhy stabilizujú neskôr, preto by som druhú polovicu investície do indexových fondov (ďalších 4000 eur) ponechal na ďalší nákup.

- Za zvyšných 2000 eur odporúčam nakúpiť investičné zlato, prípadne si doň sporiť. Zlato je poistka v čase kríz a nervozít na trhu. Svoju silu a stabilitu nám ukázalo aj v teraz, keď zachránilo klientom množstvo peňazí. Akciové trhy padali o niekoľko desiatok percent, no výpredaj na zlate bol minimálny.