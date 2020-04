Väčšina Slovákov prichádza na účtoch o peniaze. Dnes to môže byť dobre

Pre slabé úročenie úspory nezarábajú.

6. apr 2020 o 11:42 Jana Hambálková

Viac ako dve tretiny úspor držia Slováci podľa prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) v hotovosti alebo na sporiacich účtoch. V časoch padajúcich trhov, ktoré odhrýzajú z majetku investorov, to môže byť dobrá správa.

Treba však pripomenúť, že peniaze na bežných či sporiacich účtoch, termínovaných vkladoch alebo na vkladných knižkách ich majiteľom v posledných rokov veľmi nezarábajú.

Sadzby pri týchto produktoch sa pohybujú okolo nuly a zároveň rastú ceny ročne o približne tri percentá.

"Ak by sa takáto situácia stala štandardom a vložili by ste do banky 10-tisíc eur, o 20 rokov by ste si za ne mohli kúpiť približne polovicu toho, čo dnes," upozornil Maroš Ovčarik zo spoločnosti Partners Investment.

Na bežnom účte nula

Peniaze na bežnom účte nie sú už nejaký čas úročené ani symbolicky. Veľký balík peňazí by tu preto ľudia nemali držať. Väčšina bankových domov ponúka možnosť zriadiť si sporiaci podúčet.

Podmienky sa môžu v jednotlivých bankách líšiť. Niektoré vyžadujú pravidelnú mesačnú platbu, inde si možno peniaze posielať nepravidelne. Prípadne na sporiaci účet odchádza vždy určitá suma pri platbe kartou.

Výbery spravidla spoplatnené nie sú, môžu však tiež vyžadovať splnenie určitých podmienok. Napríklad, že z úspor si možno vybrať len obmedzenú časť alebo treba výber uskutočniť len v určenom časovom intervale.

Sporiace účty s podmienkami

V Slovenskej sporiteľni je úrok pri sporení na rezervu vo výške 0,05 percenta ročne, zostatok sa však za mesiac musí zvýšiť aspoň o 50 eur. Na úrokoch banka vyplatí najviac 20 eur mesačne.

Vo VÚB si človek môže odložiť 20 až 1000 eur mesačne, pričom nemusí mať len jeden, ale viacero (najviac päť) sporiacich účtov. Ak si pravidelne sporí a nevyberá, môže mať zvýhodnenú sadzbu 0,4 percenta ročne. Banka však úročí financie len do 30-tisíc eur.

V ČSOB si človek môže vybrať sporiaci účet s výpovednou lehotou. Pri sedemdňovej je úrok len symbolických 0,01 percenta ročne. Pri 35-dňovej banka ponúka úročenie 0,25 percenta ročne, sporiteľ však musí aktívne využívať jej bežný účet. Podobne ako VÚB úročí len sumu do 30-tisíc eur. Pätinu úspor si sporiteľ môže vybrať bez výpovednej lehoty raz mesačne bez poplatku.

Vkladné knižky a termínované vklady

Kto si ešte aj v súčasnosti sporí cez vkladnú knižku, bez ohľadu na to, či s výpovednou lehotou, alebo bez, má úrok len symbolických 0,01 percenta ročne. Pri špeciálnych detských vkladných knižkách môže byť sadzba o trochu vyššia.

Minimálne úročenie ponúkajú v súčasnosti aj klasické termínované vklady. V bežných bankách sa pohybuje ročná odmena pri 12-mesačnej viazanosti od 0,01 po 0,05 percenta ročne. Dvoj- a viacročnú "vernosť" banky odmeňujú sadzbou 0,10 percenta ročne.

Lepšie úroky ponúkajú menšie bankové domy alebo privátne banky, kde sú však vklady spojené s ďalšími podmienkami, napríklad v podobe minimálnej výšky vkladu.

Čo je v obľube

Hoci úročenie na sporení je minimálne, v najväčších bankách na slovenskom trhu patria tieto produkty medzi najobľúbenejšie. Potvrdzujú to aj vyjadrenia bánk. "Najžiadanejším produktom je sporenie cez sporiaci účet. Napomáha to aj možnosť zriadiť si sporenie použitím tabletu či mobilnej aplikácie," uviedla hovorkyňa trhovej jednotky Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

V Tatra banke podľa hovorcu Borisa Fojtíka využívajú bežní klienti najmä produkty dôchodkového sporenia (druhy a tretí pilier) spolu s podielovými fondmi. S rastom majetku prichádzajú do úvahy aj tematické podielové fondy a ďalšie finančné nástroje ako certifikáty, akcie, dlhopisy.

Vklad a fondy v jednom

Vo VÚB je za posledné štyri roky záujem najmä o kombinovaný produkt, pri ktorom človek rozdelí úspory na termínovaný vklad a podielové fondy. "Tretina financií ide do termínovaného vkladu, pri ktorom je úrok tri percentá ročne. Dve tretiny smerujú do niektorého zo siedmich podielových fondov správcovskej spoločnosti VÚBAM," priblížil hovorca banky Dominik Miša. Investícia je možná od 1500 eur a výhodou sú nižšie vstupné poplatky oproti bežnej investícii do podielových fondov.

Na druhej priečke v obľúbenosti sa vo VÚB radí sporiaci účet, ktorý sa dá taktiež spravovať cez mobilnú aplikáciu. Tretiu priečku v banke obsadilo Investičné sporenie, pri ktorom investor pravidelne sporí v podielových fondoch. Vybrať si môže niektorú z investičných stratégií, pričom neplatí vstupné poplatky.

Zlato pre privátnych klientov

V zlých časoch patrí medzi obľúbené investície práve zlato. V bankových domoch je takáto možnosť pre majetných privátnych klientov. "Slovenská sporiteľňa ponúka klientom možnosť investovať do zlatých odliatkov a zlatých mincí. Tento typ investície je dostupný od 20-tisíc eur," skonštatovala hovorkyňa Marta Cesnaková. Možnosť nákupu fyzického zlata je pre klientov privátneho bankovníctva aj vo VÚB a v Tatra banke.

Ako majú rozdelené úspory ľudia v najväčších bankách Slovenská sporiteľňa Viac ako 40 percent bankových úspor držia klienti na bežných účtoch. Na sporiacich účtoch je pätina peňazí a v investičných produktoch je zhruba 15 percent všetkých prostriedkov. Ostatné prostriedky sú viazané na vkladných knižkách a termínovaných vkladoch. VÚB Klienti banky majú svoje úspory uložené na jednotlivých typoch vkladov v poradí: bežné a sporiace účty, investície v podielových fondoch, termínované vklady. Tatra banka Približne tretina finančných aktív našich klientov je zainvestovaná v investičných produktoch. Zostávajúca časť je vo forme finančnej rezervy. Treba, aby mali klienti vytvorenú finančnú rezervu vo výške niekoľkých mesačných príjmov. Príliš veľká finančná rezerva však klientov obmedzuje v raste ich majetku. Zdroj: jednotlivé bankové domy

Slováci majú z investovania obavy

Na šetrenie nezostávajú v rodinnom rozpočte financie a ak aj sú, ľudia sa ich boja uložiť inam ako do konzervatívnych produktov. Tie im však takmer nič nezarobia.

Podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne, len 13 percent Slovákov je ochotných podstúpiť investičné riziko. Konzervatívnosť v investovaní vyplýva podľa prieskumu najmä u mladých ľudí z toho, že majú vysoké náklady pri zakladaní si rodiny.

"Mnohí takisto uvádzajú, že auto či krúžky detí im ukrajujú značnú časť z ich mesačných rozpočtov, preto nie sú schopní ešte ďalej odkladať a investovať peniaze," dodala Lenka Buchláková.

Ako ľudia sporia

Tí, ktorí investujú nad rámec sporiacich účtov, uvádzajú ako hlavný dôvod zaistenie si budúcnosti na dôchodku, ale aj vykrytie nečakaných finančných výdavkov v súčasnosti. Približne 13 percent Slovákov si z našetrených a investovaných peňazí chce kúpiť nehnuteľnosť.

Aktuálne majú sporiaci účet dve tretiny Slovákov, avšak popri tom využívajú aj iné druhy investovania. Slováci investujú napríklad do investičných a kapitálových životných poistení. Vyjadrila sa tak viac ako polovica respondentov.

Do dôchodkových pilierov investuje 40 percent ľudí, do nehnuteľností 23 percent a do fondov a cenných papierov 21 percent.

Šetrenie na dôchodok

Vyše tretina Slovákov sa snaží podľa bankového prieskumu odkladať si peniaze, aby si prilepšili na dôchodok. Priemerne si ľudia šetria 111 eur mesačne.

"Práve ľudia v produktívnom veku uvádzajú, že ich hlavným cieľom je šetriť si na penziu a nečakané udalosti. Napríklad, aby mali na vykrytie finančných nákladov na opravu auta alebo pokazenej práčky," priblížila ekonómka Slovenskej sporiteľne.