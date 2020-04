Úspory na penziu ubudli sporiteľom v indexových a akciových fondoch

Prepad na trhoch pocítil aj druhý pilier

6. apr 2020 o 13:54 Jana Hambálková

Koronavírus spustil lavínu prepadov na akciových trhoch a zahryzol sa tým aj do úspor Slovákov vrátane ich peňazí v druhom dôchodkovom pilieri.

Najviac prepady na trhoch aktuálne cítia ľudia, ktorí majú financie na penziu odložené v negarantovaných dôchodkových fondoch – indexových, akciových a zmiešaných. Ich straty za mesiac sa k 20. marcu rátali v desiatkach percent.

Treba však povedať, že viac ako 70 percent sporiteľov si šetrí na dôchodok v dlhopisových garantovaných fondoch. Tam boli mínusy pri jednotlivých fondoch za posledný mesiac najviac na úrovni ani nie štyroch percent.

Zmeniť fond či vyčkať?

Fond v rámci správcovskej spoločnosti je možné zmeniť kedykoľvek. Presuny úspor pritom nie sú spoplatnené a dajú sa urobiť aj online, čo je v súčasnej situácii zrejme najvhodnejšie. Sporiteľ v druhom pilieri má pritom možnosť rozložiť peniaze do dvoch rôznych dôchodkových fondov. Podmienkou však je, že jeden z nich musí byť garantovaný.

Súvisiaci článok Akcie letia nadol. Ak spanikárite, prehrali ste Čítajte

Presunúť si financie z momentálne stratových negarantovaných fondov do bezpečnejších dlhopisových sa však nemusí oplatiť.

"Ak má niekto prostriedky v indexovom alebo akciovom fonde, netreba s tým nič robiť. Presunom do dlhopisového fondu by sa klienti zbytočne pripravili o zisk, keď budú indexové fondy opäť rásť na hodnote," myslí si Lucia Luptáková, riaditeľka pre investície v sprostredkovateľskej spoločnosti FinGO.sk.

Práve naopak, ľuďom z dlhopisových fondov sa môže oplatiť prestup do indexových fondov. "Práve teraz nastal asi najvhodnejší čas na to, aby presunuli tieto prostriedky z dlhopisových do indexových fondov. Indexové fondy sú momentálne v strate a to znamená, že klienti nakúpia podiely lacnejšie, ako napríklad pred rokom," dodáva Lucia Luptáková.