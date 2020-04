Majiteľ, ktorý stojí za Horalkami: Vírus? Sme pripravení aj na biologický atak

Pavol Jakubec patrí medzi najbohatších Slovákov. Základným pilierom jeho biznisu je výrobca cukroviniek v spoločnosti I. D. C. Holding, pod ktorej krídla patria značky ako Sedita, Figaro, Ego, Bombi či Verbena.

Kým sladkostiam sa darí veľmi dobre, gumárni Vegum či sieti kaviarní Coffeeshop Company, ktoré patria rovnako do jeho portfólia, to ide podstatne horšie. Až polovica kaviarní zrejme súčasnú krízu už nikdy nerozchodí.

V rozhovore sa dočítate Čo bude I.D.C. Holding robiť, keď fabriku kontaminuje vírus

Ako automatizácia ovplyvňuje v závode zamestnanosť

Ako ovplyvnilo hospodárenie gumárne Vegum to, že sa nehrá NHL

Aké skúsenosti z krízového roka 2009 sa dajú preniesť do podnikania v súčasnej situácii

Ako váš biznis zasahuje koronavírus z pohľadu výroby v I.D.C. Holding?

Znie to paradoxne, ale situácia v spološnosti I.D.C. Holding je diametrálne odlišná ako v drvivej väčšine slovenských firiem.

Sme výrobcovia sladkostí a potravinári sú z hľadiska hygienických a zdravotných inšpekcií veľmi prísne sledovaní. Máme zavedené hygienické štandardy pri bežnej výrobe, ktoré sa podobajú podmienkam krízového režimu.

Máme čistú zónu, špinavú zónu, máme hygienické predpisy, rúška, čiapky na hlavách, dezinfekcie rúk, preto sa pre nás fakt nič nezmenilo. S jednou výnimkou. Rúška dostali aj ľudia z administratívy. Dávame si zároveň väčší pozor na ľudí z externého prostredia, teda dodávateľov, servis, kamionistov, ktorým meriame aj teplotu.

Nevypadli vám ľudia vo výrobe?

Stále sa beží na dve-tri zmeny a je pravda, že pribliýne 30 až 40 žien muselo ísť na OČR, pretože majú doma deti. Z celkového počtu zamestnancov je to včak malý podiel. Je to bežný stav, aj v chrípkových obdobiach vždy niekomu ochorie dieťa.

Nemuseli sme zatiaľ krátiť výrobu a keďže sladkosti padajú do kategórie denných základných potravín, ľudia ich bežne kupujú. Navyše sladkosti majú dlhú trvanlivosť. Až sa to hanbím povedať, ale všetko je v poriadku. Ideme v normálnom režime a keď si dáme pozor a ustrážime fabriku pred vírusom, tak by sme mali prežiť toto ťažké obdobie úplne normálne bez ujmy.

Pocítili ste aj rast dopytu po cukrovinkách?

Ani nie, ale je pravda, že ľudia sa predzásobujú, no zasa chodia menej často do obchodu.

Idylka sa však skončí, keď sa do fabriky vírus dostane. Máte na to mechanizmy, ako budete postupovať?

Máme pre tieto opatrenia krízové plány. Dokonca máme plány pre prípady sabotáže, výbuchu či terorizmu i pre chemické a biologické ataky. Okamžite uzavrieme sektor, ktorý bol napadnutý, ten vylúčime z prevádzky a ostatné časti fabriky môžu fungovať ďalej. Na istý časť vypadnú dva-tri výrobky z výroby a zóna sa za ten čas vyčistí.

Problém, ktorý nás však môže zasiahnuť, sú dodávky zo zahraničia. Múku máme z Maďarska, sušené mlieko či čerstvé žĺtka z Poľska, orechy z Holandska, máme dodávky aj z Portugalska. Kamióny nám viazli pred hranicami, keď sa uzatvárali hranice, čo by nám teoreticky mohlo spomaliť výrobu, ak by sme fungovali online ako automobilky.

U nás však máme jedno- alebo dvojdňové zásoby, takže keď kamión mešká aj 12 hodín, v zásade sa nič nedeje. Rovnaká situácia je aj pri exporte, no pri lehote trvanlivosti to nehrá zásadnú rolu, keď kamión bude meškať. Skôr máme problémy v Česku s tým, že niektoré reťazce zakázali našim zamestnancom prístup do predajne.

Čo sú to za zamestnanci?

Každý veľký výrobca má zamestnancov, ktorý v obchodoch „zrovnávajú“ tovar istej značky na prázdne pulty. Sú to takzvaní dorovnávači. Vyložíme teda tovar na sklad v obchodnej sieti a potom príde náš zamestnanec alebo náš brigádnik, ktorý ich vyloží na pult. Je na to vybudovaný celý systém a zamestnanec naše tovary ukladá na pulty podľa toho, ako sa s reťazcom dohodneme.

Nemyslíte si, že vírus ochladí pracovný trh a zamestnávatelia si budú môcť opäť vyberať nových ľudí?

Máme pomerne stály tím ľudí, ale do okolia seredského priemyselného parku prichádzajú noví zamestnávatelia, ktorí sa snažia našich ľudí stiahnuť. Priznávam sa, že niektorí odišli, no niektorí sa chceli aj vrátiť. V súčasnosti máme v Seredi 850 až 900 ľudí, ale každý rok počet zamestnancov o niečo klesá, pretože zavádzame robotizáciu a automatizáciu výroby.

Keď niekto z firmy odíde, tak nám to aj trošku pomáha, pretože nemusíme dávať výpovede a odstupné. Na druhej strane sa snažíme prijímať ľudí s vyššou kvalifikáciou vzhľadom na technologické zariadenia, ktoré sme zavádzali a tu máme nedostatky.

Veľa ste investovali do automatizácie výroby. Je ale možné, že neistá situácia na čas zbrzdí ďalšie investície?

Máte pravdu, za posledné dva roky sme veľa investovali a minuli sme na výstavbu areálu, automatizáciu a nové stroje asi 60 miliónov eur. Teraz investície skôr dokončujeme. Do hál boli nainštalované nové linky, ktoré boli objednané pred pol či trištvrte rokom. Tu nás to ovplyvnilo, pretože dodávatelia niektorých zariadení meškajú pre vírus, keďže sami obmedzili výrobu.

Spustenie nových produktov tak oddialime. Nespustíme ich napríklad v júni, ale o niekoľko mesiacov neskôr a tomu prispôsobíme aj marketing. Nie je to pre nás však dobré, pretože sme nad plánmi minuli veľa času a energie. Ale nie je to zasa tragédia.

Ako ste vôbec financovali nové technológie, ktoré súvisia z automatizáciou? Spoliehali ste sa na úvery?

Máme úverov relatívne málo, ale robíme to inak. Vydávame vlastné firemné dlhopisy. Nie je to bežný systém financovania výrobného podniku, ale sme akceptovaní investormi, najmä bankami a poisťovňami, čím si financujeme investície. Naposledy sme vydali dlhopisy v objeme 20 miliónov eur v roku 2018 a ich splatnosť je do roku 2033.

Gumáreň Vegum v Dolných Vesteniciach, ktorá rovnako patrí do vášho portfólia, je už však iný prípad.

Vegum vyváža až 90 percent svojej produkcie do zahraničia a aj to, čo tu ostane, sa nakoniec nainštaluje do zariadení, akými sú napríklad práčky, ktoré sa vyvezú von. Priznám sa, že exportéri to schytávajú hneď v prvej línii. Ešte sa ani nechyrovalo, že Volkswagen bude zatvárať fabriku a nám už stopli objednávky od veľkých zákazníkov. Našťastie máme skúsenosti s krízou spred desiatich rokov, keď bola situácia podobná.

V čom?

Nie je to z našej strany také zlé ako v roku 2009. Vtedy sme boli na krízu nepripravení a museli sme prepustiť až 350 z 850 ľudí. Bolo to veľmi bolestivé obdobie a jedno z najťažších biznisových období v mojom živote. Načasovanie bolo vtedy zlé. V roku 2007 som Vegum kúpil a o pár mesiacov nás chytila kríza.

Aký vplyv mali tvrdé opatrenia s koronavírusom na jednotlivé oblasti vašej výroby, keďže vyrábate tesnenia, puky i výrobky pre automobilový priemysel.

Automobilky sú zavreté, preto sme zredukovali výrobu a niektoré naše tímy (cechy) sú doma. Tým platíme 60 percent zo mzdy. Doma je asi štvrtina zamestnancov z celej fabriky. Napríklad výroba surovej gumy pokračuje v spomalenejšom tempe. Celkovo sa nerobí na tri zmeny, ale na jednu alebo dve.

V nezmenenom režime beží naďalej výroba pre Samsung a LG, ktoré majú fabriky v Poľsku, a oni nás stále zásobujú objednávkami. Škodovka nás pred pár dňami oslovila, že rozbieha opäť časť svojej výroby a už poslala prvé objednávky, čo sú prvé signály na optimizmus. Taktiež oživenie ohlásili v Kii.

Výroba surovej gumy tvorí približne 15 percent výroby. Najväčší podiel, okolo 40 percent, má biela technika. Najmä práčkari, ktorí naďalej vyrábajú, 35 percent je automotive, no a približne päť percent výroby predstavuje výroba hokejových pukov. Tam to je úplne zastavené, keďže sa nehrá ani v NHL, nikto nekupuje puky ani ako suveníry a nehrajú ani školské, univerzitné ani okresné dedinské tímy. Tu sa ukázala výhoda toho, že vo Vegume obsluhujeme štyri segmenty, čím je výroba rozčlenená a niečo ide lepšie a niečo horšie. Ak by sme mali len automotive alebo len výrobu pukov, môžeme pokojne poslať všetkých domov.

Čo vás posledná kríza naučila v biznise a preniesli ste to do Vegumu?

Napríklad to, že agentúrni pracovníci nie sú veľkou výhrou. Nepracujú tak kvalitne, musíte ich zaučiť a po pár mesiacoch idú preč. Ak ich však máte, môžete ich automaticky uvoľniť. Mali sme ich 50.

Navyše sú drahší – musia mať plat rovnaký ako naši zamestnanci a ešte platíte províziu agentúre, musíte im navyše zaplatiť dopravu, ak sú z ďalekého zahraničia, ubytovanie a dopravu na ubytovanie. Niekedy robia zmätky, pretože neovládajú slovenčinu, takže mnohé veci vo výrobe dokážu pokaziť. Okrem toho, že ich ľahko dokážete prepustiť, majú už len samé nevýhody. Poučili sme sa aj v tom, že našich špecializovaných ľudí si musíme držať, pretože náhradu len ťažko nájdeme.

Takže s brigádnikmi už nepočítate?

Ale áno, nárazovo a v menšom počte. Ešte pred rokom sme ich mali 140, teraz predpokladáme, že ich zamestnáme okolo 30.

Ako je na tom Vegum z finančného hľadiska? Vlani ste zaznamenali hlbokú stratu.

Mali sme problémy s výmenou manažmentu, čo bola nešťastná udalosť, a to sa odzrkadlilo aj vo finančných výsledkoch. Nie je sa čím chváliť, ale taký je život – raz je lepšie a raz horšie. Novým manažmentom sa podarilo tento rok trend pomaly obracať, ale potom prišiel koronavírus. Musím však pochváliť banky, ktoré situáciu chápu, nepanikária a správajú sa k nám korektne. S ich pomocou som presvedčený, že Vegum aj túto situáciu prežije.

Verím, že kto túto krízu prežije, bude zocelenejší pre budúcnosť. Malé firmy sú v tejto situácii v oveľa horšej situácii a predpokladám, že po Veľkej noci kopec z nich skrachuje.

Uvažovali ste nad dočasným zavretím fabriky?

Beriem to celé aj pozitívne, lebo si musíme časť výroby aj nadrobiť. Keď kríza prejde, odberateľom sa vyprázdnia sklady, nastane hlad po výrobkoch a každý bude blázniť, aby sme vyrábali. Nad zavretím som neuvažoval, pretože je to nákladné. Opätovne otvoriť fabriku je ťažké, ľudia sa vám rozpŕchnu do iných firiem a je zložité rozbehnúť opäť mechanizmus firmy. Je lepšie, ak lokomotíva stále ide, i keď pomaly, ako keby ste ju mali štartovať a rozbiehať.

Pôsobíte aj ako developer. Cez spoločnosť Damian Jasna pripravujete jeden z najväčších hotelových komplexov na Slovensku. Lenže stavebná firma Metrostav Slovakia vás posiela do konkurzu.

O tom sme ani nevedeli a dozvedeli sme sa o tejto situácii z médií. Hrozí súd a komunikácia s dodávateľom je komplikovaná. Nezhodli sme sa s ním na niektorých dodávkach, ktoré neboli podľa nášho názoru realizované, preto sme nezaplatili plnú sumu. Cena za dielo navyše za posledný rok narástla o milión eur oproti zmluvnému objemu, s čím nemôžeme súhlasiť. Stavebná firma sa vyhla podaniu na súd a dala nás do konkurzu pre 437-tisíc eur z dôvodu platobnej neschopnosti. My pritom máme na účte násobky tejto sumy.

Kedy prebehne súd?

Od 1. apríla sa ráta 70-dňová lehota, kedy sa súd k tomu má nejako postaviť. Celá situácia je nepríjemná, pretože nás postavila do negatívneho svetla voči dodávateľom aj investorom, ktorí nám okamžite volali. Damian je v dobrej kondícii, hrubá stavba je dokončená a predané sú takmer všetky apartmány.

Ako sa darí sieti kaviarní Coffeeshop Company, ktorá je v súčasnej situácii najzraniteľnejšia z vášho portfólia?

Zlízla si to v plnej paráde. Život sa okamžite pre kaviarne zastavil. Za objednaný tovar treba zaplatiť, naši franchisanti musia platiť nájmy a pochybujem, že to niekto z nich vydrží tri mesiace a bude zamestnávať všetkých ľudí. Tu rátam, že sa to ako domino veľmi rýchlo začne rúcať. Môžeme na krátko kaviarne udržať nad vodou, ale všetko závisí od toho, ako dlho budem schopný a ochotný ich prevádzku financovať z vlastného vrecka.

Koľko z nich to už nerozbehne?

Koľko z 57 pobočiek to prežije, je otázne. Počítam, že tretina až polovica už neotvorí.

Ako vnímate opatrenia vlády, keďže pomoc veľkým firmám ešte len ohlasuje. Jasné sú v zásade len bankové úvery a záruky.

Sú tam týždeň, nemajú to ľahké. Prvá pomoc prišla relatívne rýchlo, ale nie je to ideálne. V tejto situácii ale niet ideálneho riešenia. Podstatnejšie bude, aby sa nápady čo najrýchlejšie zrealizovali. Pomoc, ktorá nepríde načas, je vlastne zbytočná.

Veľké podniky sú väčšie sústo a zhltnú väčší balík peňazí. Vládne garancie cez banky sú v objeme len 570 miliónov eur mesačne, Francúzi dali na mesiac 75 miliárd eur.

Aj spomínaný kurzarbeit by mohol fungovať, ale opäť platí, že pomoc musí prísť rýchlo, inak je zbytočná. Kým kôň zdochne. Radšej nech je to o niečo horšie a nenaplní očakávania všetkých, ale nech je to rýchle. Vidím, že na pomoci sa pracuje, a dúfam, že si aj Vegum časť z toho koláča pomoci vezme, lebo ju budeme potrebovať.