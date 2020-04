Komu sa oplatí tretí dôchodkový pilier?

Nevýhodou sú vysoké poplatky.

6. apr 2020

Má to byť prilepšenie k dôchodku. Viac ako 30 až 50 eur mesačne do tretieho piliera Lucia Luptáková, riaditeľka pre investície v sprostredkovateľskej spoločnosti FinGO.sk, neodporúča dávať.

Kedy je vhodné sporiť si na dôchodok aj v treťom dôchodkovom pilieri? Oplatí sa každému alebo len keď doň prispieva aj zamestnávateľ?

Najvhodnejšie je sporiť si v treťom pilieri, keď zamestnancovi prispieva aj zamestnávateľ. Tretí pilier však odporúčam každému, kto sa chce začať dobrovoľne pripravovať na dôchodok.

Čím viac zdrojov príjmu na dôchodku človek bude mať, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa mu zníži životný štandard, resp. že sa dostane do hmotnej núdze.

Aké sú základné výhody tretieho piliera?

Výhodou tretieho piliera je, že si jeho účastník môže v daňovom priznaní odpočítať príspevky do výšky 180 eur ročne a znížiť si tak daňový základ. Pre niekoho možno ide o nezaujímavé sumy, avšak z dlhodobého hľadiska to má význam. Výhoda tiež je, že klienti nemôžu zo sporenia vybrať príspevky, ktoré im hradí zamestnávateľ, a preto je väčšia pravdepodobnosť, že reálne budú mať určitú sumu pripravenú na dôchodok.

Aké sú, naopak, prípadné nevýhody takéhoto sporenia si na penziu?

Nevýhodou sú napríklad poplatky, ktoré sú spojené s touto formou prípravy na dôchodok. Z tohto dôvodu neodporúčam prispievať do tretieho piliera vysokými sumami, napríklad viac ako 30 až 50 eur mesačne, a radšej pouvažovať nad inými formami investície, ako sú napríklad ETF fondy. Tie dosahujú vyššie zhodnotenie a sú spojené s nižšími poplatkami. Z praxe však vieme, že klienti siahnu na prostriedky, ktoré majú vo fondoch skôr ako v dôchodkovom veku, preto odporúčam klientom mať aj tretí pilier.

Ako si vybrať správnu správcovskú spoločnosť, kde si založiť tretí pilier, a ako sa správne rozhodnúť pre vhodný fond?

Na našom trhu fungujú štyri doplnkové dôchodkové spoločnosti. Odporúčam vyberať spoločnosť podľa toho, aké fondy dáva klientom na výber. Z dlhodobého hľadiska sú najvhodnejšie indexové fondy. Ďalšie z kritérií, podľa ktorých sa klienti zvyknú rozhodnúť, je aj ten, či majú k dispozícii klientsky portál, kde si môžu sledovať stav svojho konta, ako veľmi je tento portál pre nich užitočný a čo všetko vedia na svojej zmluve zmeniť online. Klienti si môžu založiť zmluvu priamo v pobočke každej zo spoločností, avšak skôr odporúčam kontaktovať finančného sprostredkovateľa, ktorý klientovi odporučí konkrétnu spoločnosť a fond podľa jeho vlastných preferencií.

Čo ďalšie by ohľadne tretieho piliera mali ľudia vedieť?

Pri treťom pilieri platí, že si človek môže vybrať nasporené prostriedky, ktorými si prispieval on sám, najskôr po desiatich rokoch, odkedy si začal sporiť. V tomto prípade však chcem klientom odporučiť, aby tak nerobili, ak to nebude skutočne nevyhnutné. Doplnkové dôchodkové sporenie spolu s druhým pilierom má slúžiť na to, aby si klient zabezpečil doplnkový príjem na dôchodku, a nie napríklad na to, aby za tieto prostriedky šiel na dovolenku.