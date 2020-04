Kríza môže zlikvidovať mimovládky: dve percentá dostanú, ale neskoro

Neziskovky sú často od dvoch percent závislé.

5. apr 2020 o 11:12 Martina Raábová

BRATISLAVA. Peniaze z darovaných dvoch percent mimovládnym organizáciám neprepadnú, určite na nich nezabudneme, sľubovalo ministerstvo financií, keď riešilo, ako a dokedy termín na podanie daňových priznaní predĺži.

Hrozilo totiž, že ak sa lehota na podanie priznania oficiálne nepredĺži , ale ostane len v rovine nepokutovania za neskoré podanie, dve percentá zo zaplatenej dane nebude možné darovať.

Súvisiaci článok Podnikatelia čakajú na preplatky dane márne, štát ich nechtiac posunul Čítajte

Nakoniec vláda a parlament odhlasovali, že priznania stačí podať a dane zaplatiť nasledujúci mesiac po skončení pandémie. Kedy to bude, nikto nevie, ale najviac to môže ovplyvniť občianske združenia či neziskovky.

Práve tieto organizácie žijú z darov, ktoré im zo zaplatených daní občania, podnikatelia či firmy poukazujú.

Neistota a nižšie príjmy

Darovať dve (alebo tri) percentá zo zaplatenej dane môžu zamestnanci aj firmy. Zamestnanci, ktorým dane za minulý rok zúčtuje zamestnávateľ, môžu poukázať dve percentá normálne do konca apríla.

Tento rok sa lehota pre krízu posúva, nový termín je až dva mesiace po skončení pandémie.

Tí, čo podávajú priznanie, tak poukazujú dve percentá v rámci tohto tlačiva. Peniaze je následne správca dane povinný vyplatiť prijímateľovi do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia.

No lehota na podanie v prípade daňových priznaní sa posunula na neurčito a s ňou aj termín na poukázanie dvoch percent. Mimovládky sa tak k peniazom od darcov dostanú výrazne neskôr ako za normálnych okolností.

“Počítame s tým, že odklad platenia dane využijú tak fyzické, ako aj právnické osoby,” hovorí výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová. Pontis je podľa rebríčka analytického portálu FinStat.sk najväčším prijímateľom dvoch percent, v roku 2018 dostal sumu 2,5 milióna eur.

Darovať dve percentá chce podľa nej čoraz viac fyzických osôb a pre niektoré organizácie je to hlavný príjem. “Tento posun môže mať pre ne zásadný vplyv, no z hľadiska cashflow je to náročná situácia pre celý sektor,” hovorí Kolesárová.

“Už dnes pociťujeme veľkú neistotu, keďže nevieme, v akom objeme získame zdroje z dvoch percent, predpokladáme že tieto príjmy budú nižšie ako v minulosti,” vysvetľuje.

A nielen tento rok bude pre organizácie náročný: tohtoročný prepad ziskov firiem sa prejaví na takzvanej asignácii (darovaniu podielu zaplatenej dane) aj budúci rok. Ako chce ministerstvo financií riešiť situáciu s vyplácaním asignovanej dane tak, aby tretí sektor neskolaboval, nepovedalo.

Problémové až likvidačné

“Značne oneskorený prísun určite mnohým organizáciám spôsobí komplikácie, pre niektorých možno aj likvidačné, alebo značne obmedzujúce ich základnú existenciu a aktivity,” hodnotí situáciu splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Súvisiaci článok Vláda definitívne potvrdila, že splátky úverov sa odložia. Pozrite si podrobnosti Čítajte

Súčasná mimoriadna situácia sa týka všetkých a má na mimovládky veľký dosah. Vysvetľuje, že hoci ich hlavným cieľom nie je tvorba zisku alebo pracovných miest, “mnohé sú nepostrádateľné a výrazným spôsobom často nahrádzajú alebo dopĺňajú služby a činnosti verejného sektora”.

“O to viac v tejto situácií ako napríklad neštátni poskytovatelia sociálnych služieb, vzdelávacie subjekty, terénni pracovníci, dobrovoľníci či ich servisné organizácie, napríklad v rámci koordinácie krízového riadenia,” vyratúva Giertl.

Navrhuje napríklad, aby sa pre oneskorené príjmy z dvoch percent predĺžil aj termín pre mimovládky na vyúčtovanie príjmov za rok 2018 (ktoré prijímali vlani) a z ďalších zbierok až o jeden celý rok, a to ku koncu roka 2021.

Taktiež bude podľa neho potrebné predĺžiť aj termín na vyúčtovanie tohtoročných príjmov, ktoré bude k 31. decembru 2021, o celý rok. Mnohé organizácie totiž nemôžu počas pandémie vykonávať svoje aktivity, a tak čerpať prostriedky.

73 miliónov eur si vlani rozdelilo z asignovanej dane 15 590 organizácií. Podiel zo zaplatenej dane poukázalo takmer 905-tisíc fyzických aj právnických osôb.

“Spoločne s Komorou mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ako aj s ďalšími expertmi budeme navrhovať, aby aj tieto zmeny boli súčasťou opatrení prijímaných vládou,” dodáva Giertl.

Štát v súčanosti rieši, odkiaľ vezme peniaze na boj s nákazou a prostriekdy hľadá všade, kde sa dá.

“Keďže sa očakáva zhoršená ekonomická situácia, pripravujú sa na krízu a bohužiaľ výdavky, ktoré majú alokované na oblasť zodpovedného podnikania a pomoc občianskemu sektoru, sú jedny z prvých, ktoré sa škrtajú,” hovorí Kolesárová z Nadácie Pontis.

Splnomocnenec Giertl dodáva, že krízová situácia by mala byť pre všetkých poučením. “Je nevyhnutné, aby aj do budúcnosti boli zdroje mimovládnych organizácií viac diverzifikované a menej závislé od verejných zdrojov vrátane asignácie a hľadali sa cesty pre väčšiu podporu zo súkromných zdrojov,” uzatvára.