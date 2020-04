Každý piaty panelák na Slovensku nemá poistku

Po výbuchu paneláku v Prešove záujem o poistenie rastie.

15. apr 2020 o 12:56 Jana Hambálková

Poistiť si možno vlastný byt, domácnosť aj celý panelák. Aký je rozdiel medzi týmito tromi druhmi poistnej ochrany?

Pätina všetkých bytových domov na Slovensku je podľa odhadov, s ktorými pracujú poisťovne, bez akejkoľvek poistnej ochrany. Zvyšných 80 percent bytoviek je nejakým spôsobom poistených.

Poistenie bytového domu zo zákona nie je povinné. Presné čísla o počte poistených domov nie sú. Záujem o poistenie bytového domu stúpol po vlaňajšom výbuchu plynu v Prešove, po ktorom museli zbúrať 12-poschodový panelák so 48 bytmi.

Nehnuteľnosť, domácnosť, bytový dom

Ak ste si kúpili byt na hypotéku, s najväčšou pravdepodobnosťou máte vlastnú nehnuteľnosť poistenú. Znamená to, že ak by napríklad byt vyhorel, poisťovňa by vám - respektíve vašej banke - vyplatila škody na stavbe a pevných súčastiach bytu – podlahy či steny.