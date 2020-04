Môžem neprísť do práce, ak sa bojím vírusu?

Zamestnávateľ musí poskytnúť ochranu.

15. apr 2020 o 16:22 Diana Schniererová

Strach z nákazy ochorením Covid-19 je prirodzený, zvlášť u ľudí, ktorí nemajú možnosť sa izolovať od okolia a musia chodiť do práce. Riziková je predovšetkým práca, pri ktorej prichádzajú do kontaktu s väčším počtom ľudí. Môže zamestnanec odmietnuť nastúpiť do práce?

Odpoveď je jednoduchá. Nemôže. Za predpokladu, že firma urobí preventívne hygienické opatrenia a vybaví svojich ľudí ochrannými prostriedkami.

"Zamestnávateľ by mal zamestnancovi zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky, ako sú rúška, rukavice či respirátory," hovorí Róbert Bános z advokátskej kancelárie Bános&Košútová.

Firma musí dezinfikovať

Súčasťou preventívnych opatrení má byť aj zabezpečenie hygienických štandardov pravidelnou dezinfekciou priestorov, v ktorých ľudia pracujú.

V prípade, že sa zamestnanec necíti napríklad pre vyšší vek na denný kontakt s ľuďmi v mimoriadnej situácii, môže sa pokúsiť riešiť to so zamestnávateľom.

Podľa Veroniky Michalíkovej sa môže napríklad dohodnúť na preradení na inú prácu alebo požiadať o zaradenie na prácu iného druhu. "Avšak nárok na to nemá," dodala advokátka z kancelárie AKMV.

Ak má zamestnanec pocit, že firma urobila málo pre ochranu jeho zdravia, môže podľa Róberta Bánosa odmietnuť pracovať. Kto však posúdi, čo je málo a čo je akurát?

"Každý prípad treba posudzovať individuálne. Preto sa odporúča predchádzajúca konzultácia s inšpektorátom práce, prípadne s pracovnou zdravotnou službou zamestnávateľa," odporúča právnik.

Hrozí absencia aj výpoveď

Samotný strach z nákazy, ktorý každý z nás pociťuje subjektívne, však nie je podľa ministerstva práce dôvodom na odmietnutie práce alebo opustenie pracoviska. "Zamestnanci nemôžu svojvoľne odmietnuť nastúpiť do práce. Ak to urobia, je to absencia na ich strane," upozorňuje rezort práce.

Ak zamestnanec vynechá viac dní v práci, môže to zamestnávateľ považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny, čo môže viesť k výpovedi.

"Každý prípad treba posudzovať individuálne. Nikde nie je explicitne definované, čo sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny," pripustil advokát Róbert Bános.

Ak máte podozrenie, že opatrenia, ktorými vás pred nákazou koronavírusom chráni firma, nie sú dostatočné, ministerstvo radí: obráťte sa na inšpektorát práce, prípadne na regionálny úrad verejného zdravotníctva.

To isté platí pre zamestnancov prevádzok, ktoré sú síce zatvorené, ale firmy vyžadujú, aby chodili do práce. Môžu napríklad robiť inventúru zásob alebo pripravovať zásielky pre e-shop, prípadne robiť inú prácu podľa zmluvy. Aj na takomto pracovisku musia byť zabezpečené podmienky, ktoré bránia šíreniu nákazy.