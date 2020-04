Ako vybaviť a čerpať pandemické ošetrovné? Nárok má viac rodičov

V karanténe nemocenské neplatí firma.

15. apr 2020 o 16:46 Diana Schniererová

Po zavretí škôl a škôlok sa dá ošetrovné čerpať aj na deti, ktoré nie sú choré. Rodičia totiž obyčajne nemajú inú možnosť, ako s nimi ostať doma. A to aj tí, ktorí by aj v súčasnej mimoriadnej situácii mali nastúpiť do práce.

Počas trvania krízy pre koronavírus môžu rodičia čerpať takzvané pandemické ošetrovné.

Od klasického OČR sa líši tým, že je flexibilnejšie a širšie nastavené: v odôvodnených prípadoch možno doma ostať aj so starším ako jedenásťročným dieťaťom, nárok naň trvá dlhšie a netreba ho predlžovať.

Žiadosti aj bez papiera

V záujme minimalizovania sociálnych kontaktov sa dá ošetrovné počas koronakrízy vybaviť z domu.

"Žiadosť o dávku treba posielať len na jednu e-mailovú adresu príslušnej pobočky, inak dochádza k duplicitnému spracovaniu jednej žiadosti, čo Sociálnu poisťovňu (SP) zbytočne zaťažuje," odporúča právnička Mária Dvončová z portálu Právne pre rodiča.