Zo Sheffieldu do Košíc a do konkurzu. Slovenskej firme hrozí krach

Falco Engineering rieši problémy.

16. apr 2020 o 23:03 Tomáš Vašuta

Ak by sme príbeh firmy Falco Engineering Slovakia zasadili do iného obdobia a do inej situácie, možno by to bol inšpiratívny biznis príbeh, ktorých v našich končinách nie je veľa. Ale na možno sa v priemysle nehrá. A už vôbec nie v strojárenstve.

Aj preto dnes firme, ktorá má fabriku v Košiciach, hrozí konkurz.

„Urobím všetko preto, aby som firmu zachránil,“ hovorí pre INDEX Róbert Čerevka, majiteľ a konateľ spoločnosti Falco Engineering Slovakia.

Z Anglicka na Slovensko

Začiatok slovenského príbehu je spojený s tým anglickým. Pred vyše desaťročím vznikla v Spojenom kráľovstve spoločnosť Falco Engineering Limited. Jej výkonným riaditeľom a zároveň spolumajiteľom sa stal Slovák Róbert Čerevka.