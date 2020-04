Pod Tatrami vzniká obria osada. Stojí za ňou Počiatkov biznis partner

V projekte vzniknú desiatky stavieb.

17. apr 2020 o 17:58 Tomáš Vašuta

Ak by sa urobil rebríček oblastí, ktoré sú z hľadiska developerov najpríťažlivejšie, Vysoké Tatry by v ňom boli mimoriadne vysoko. Naše malé veľhory sú desaťročia vyhľadávanou lokalitou a prúdia do nich tisícky turistov.

Aj preto každý rok pribúdajú nové realitné projekty, za ktorými stoja aj známe mená. Jeden z nich pripravujú aj spoločnosti podnikateľa Attilu Horvátha, ktorý sa vo firme Harley-Davidson Bratislava stretol s Jánom Počiatkom.

Ambiciózny projekt

Ide pritom o projekt, ktorý sa rozlohou aj parametrami zaradí medzi najväčšie v lokalite.