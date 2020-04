Šéf siete Pepco: Po tlačovke sme si všetci volali, či sme vládu pochopili

Otvárať budú musieť so zľavami. Zrejme všetci.

19. apr 2020 o 18:13 Tatiana Kapitánová

Predávajú oblečenie i potreby a doplnky do domácností. Za sedem rokov na slovenskom trhu vybudovali sieť stoviek predajní. Pred mesiacom však museli všetky povinne zavrieť.

Aké je podnikanie v čase, keď reťazec negeneruje žiadne tržby, hovorí v rozhovore pre INDEX Milan Drahoš, country manažér siete Pepco pre Slovensko a Česko.

Na Slovensku máte vyše sto predajní a všetky sú viac ako mesiac povinne zavreté. Ako dlho sa to dá vydržať?

To záleží od toho, aké má firma zdroje a v akej kondícii sa nachádzala predtým. Máme šťastie, že sme boli dlhé roky vo veľmi dobrej ekonomickej situácii. Nie sme firma, ktorá by bola zadlžená či prežíva zo dňa na deň. To platí pre našu slovenskú pobočku i celú skupinu Pepco. Ale samozrejme, nikto nedrží peniaze na účtoch na niekoľko mesiacov dopredu a odrazu sme prišli o sto percent tržieb. V rámci skupiny v 11 krajinách nám tržby klesli o 85 percent.

Táto situácia sa dá vydržať tak dlho, ako nám vystačia rezervy, alebo ako si vieme zabezpečiť externé financovanie. Znížili sme náklady najviac ako bolo možné a fungujeme v úspornom režime. Ak by sa aj na Slovensku otvorili predajne podobne ako v Česku v polovici mája, nemal by to byť pre nás žiaden zásadný problém.

Kde sa dajú zosekať náklady?

Je to pomerne ťažké, pretože mnoho nákladov je krátkodobo fixných, aj keď dlhodobo môžu byť variabilné. Keďže máme zavreté, brigádnické úväzky logicky nevyužívame.

Máme pomerne dobre nastavené nájomné zmluvy a dobré vzťahy s prenajímateľmi, takže s mnohými sme sa dohodli na redukcii nájomného. Energie ani viaceré služby nevyužívame, takže sme tieto náklady dostali na nulu. Najväčšou položkou sú aktuálne nájmy a personál, ale veríme, že prisľúbené opatrenia vlád budú fungovať.