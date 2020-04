Advokát o moratóriu na konkurzy: Kupujeme si čas (rozhovor)

Rozhovor je súčasťou prílohy Súdnictvo a advokácia, ktorú nájdete v denníku SME vo štvrtok 23. apríla.

Vláda schválila zákon o moratóriu na konkurzy. Nebude síce plošné, ale podnikateľom stačí, aby oň požiadali a súd im automaticky poskytne ochranu pred konkurzmi a exekúciami najmenej do októbra, možno až do konca roka.

Je správne, že dôvodnosť žiadostí o ochranu nebude nikto posudzovať? „Ak by sme to nechali na individuálne posudzovanie, tak to nezvládneme kapacitne a hrozilo by kupčenie s tým, kto získa ochranu skôr a tým aj výhodu oproti ostatným,“ vysvetľuje partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c RADOVAN PALA.

Bezhlavé uvoľnenie pravidiel reštrukturalizácií tak, ako fungovali pred Váhostavom, je podľa neho nezodpovedné. „Tým by sme totiž iba niektorým vyvoleným dali vstupenku do reštrukturalizácie, ale my ešte dnes nevieme povedať, aké budú vplyvy krízy. Tí, čo by sa rýchlo reštrukturalizovali, získajú individuálnu výhodu na úkor ostatných,“ dodal.

Prečo sa v čase pandémie diskutuje o úpravách insolvenčných pravidiel?

Táto diskusia prebieha všade v Európe, pretože je to nevyhnutné. Pandémia sa totiž výrazne dotkne takmer všetkých podnikateľov, aj tých, ktorí by bez nej nepochybne nemali žiadne problémy.

Systém nie je nikde nastavený na rýchly a enormný nárast úpadkov, ktorý nastane v dôsledku nedostatku peňazí v ekonomike. Ak nič neurobíme, hrozí nám zahltenie súdov konkurznými návrhmi.

Je tento problém na Slovensku niečím špecifický?

Na Slovensku máme osem konkurzných súdov, na každom sú približne dvaja konkurzní sudcovia. Ak by mali každý návrh riešiť, budú ich riešiť veľmi dlho.

Paradoxne, naše „pomalé“ nastavenie rozbehnutia veriteľských konkurzov v súčasnosti podnikateľov v istom zmysle chráni. Pretože aj keby sa ihneď neprijalo moratórium na konkurzné návrhy, tak bude trvať najmenej dva až tri mesiace, kým sa prvé veriteľské konkurzné návrhy vyvolané pandémiou dostanú do fázy pojednávaní a rozhodnutí súdov o vyhlásení konkurzu.

Dovtedy by nemusel byť problém s hotovosťou taký výrazný.

Áno, ale to je len jeden aspekt. Tá legislatíva je dôležitá, pretože moratóriom na konkurzy vysiela trhu signál, že platobná neschopnosť je v tomto čase spoločensky akceptovateľná.