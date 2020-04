Trh s ropou sa zbláznil, predáva sa za záporné ceny

Producenti sa zbavujú ropy za každú cenu.

20. apr 2020 o 21:08 TASR, Jozef Tvardzík

Efekt pandémie Covid-19 spôsobuje nevídané reakcie na trhu s ropou. Cena ľahkej americkej ropy WTI v pondelok totálne skolabovala, keď padla o vyše sto percent a dostala sa do negatívneho pásma.

Májový kontrakt na ropu WTI padol o 21,97 dolára alebo o vyše 300 percent na -37,6 dolára za barel (159 litrov). Ide o takzvaný futures kontrakt, čo je zjednodušene zmluva na základe, ktorej odberateľ v máji odoberie určité množstvo ropy.

To znamená, že predávajúci nielenže za svoju ropu nič nedostane, kupujúcemu ešte musí za každý odobratý barel zaplatiť.

Tento výrazný pokles ceny ropy je spôsobený najmä blížiacou sa exspiráciou májového kontraktu a nedostatkom kapacít na uskladnenie ropy. Keďže májový kontrakt čoskoro exspiruje a väčšina obchodníkov sa chce vyhnúť fyzickej dodávke ropy, na trhu sa spustila vlna historických výpredajov, ktoré sme ešte nevideli.

Kvôli kríze kvôli šíreniu koronavírusu a výrazne nižšiemu dopytu teraz nemá o ropu takmer nikto záujem. Po pretlaku ponuky sa trh s ropu zrútil. „Nikto v tejto chvíli nechce a ani nepotrebuje ropu,“ uviedol analytik firmy Price Futures Group Phil Flynn.

Otázkou času sú kapacity ropných zásobníkov v USA, ktoré sa čoskoro naplnia. Podľa denníka The Financial Times by to malo byť do dvoch týždňov.

Trh extrémne dopláca na slabý dopyt a rýchlo rastúce zásoby vyťaženej ropy, ktorých sa producenti snažia zbaviť zúfalo a za každú cenu. Výhľad na rast ropy je tiež biedny. Analytik Stephen Schork tvrdí situácia sa ešte bude zhoršovať, keď bude rásť počet nezamestnaných v USA, čo ešte výraznejšie ovplyvní dopyt po benzíne hlavne letných mesiacov, kedy tradične rastie cestovateľská horúčka.

Extrémna situácia s prebytkom ropy, ktorá časom môže tešiť aspoň vodičov lacným tankovaním, sa preniesla nevídanej podobe najskôr na kanadskú ropu Western Canada Select v pondelok poobede.

Tak ako do bankového sveta zavítali záporné sadzby za vklady, do sveta ropy zavítali ceny, ktoré sú pod nulou. Na prvý pohľad iracionálne, no pri bližšom pohľade logické vyústenie situácie na trhu, kde je pretlak ropy.

Súvisiaci článok Ceny ropy ďalej klesajú, americká WTI je najnižšie od roku 1998 Čítajte

Cena Western Canada Select sa už niekoľko týždňov pohybovala na úrovni len niekoľkých dolárov nad nulou.

Lenže v pondelok sa s prepadom WTI zviezla jej cena do záporných čísel.

Prečo ropa klesla pod nulu

Kanadská Western Select sa ťaží z ropných pieskov v Kanade. Je to menej kvalitná ropa, preto sa predáva s cenovým diskontom o 10 až 15 dolárov za barel oproti WTI. Napokon však v pondelok na dno padla aj tá.