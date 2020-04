Ľudia môžu žiadať o odklad exekúcií, firmy o ochranu pred bankrotmi

Banky a inkasné spoločnosti návrh zákona kritizovali.

23. apr 2020 o 1:40 Adam Valček

Ochrana podľa veriteľov nesmie platiť na nové dlhy, ktoré vzniknú v čase pandémie, inak to ohrozí biznis – dodávatelia budú žiadať platbu vopred. Parlament nakoniec schválil aj odklad nových exekúcií a umožnil neplatiť nájom bez toho, aby nájomcovi hrozilo vysťahovanie.

BRATISLAVA. Vláda minulý týždeň schválila zákon o dočasnej bankrotovej ochrane podnikateľov. Ide o takzvané moratórium na konkurzy.

Znamená to, že firma, ktorá by bola pod ochranou, by nemohla skončiť v konkurze ani čeliť exekúcii, hoci by svojim dodávateľom alebo zamestnancom neplatila.

Moratórium síce nebude plošné, ale v skutočnosti stačí, aby podnikateľ o túto dočasnú ochranu požiadal a súd ju poskytne ktorejkoľvek firme, nebude preverovať jej ekonomickú situáciu. Ochrana má trvať do konca septembra, ale vláda ju môže predĺžiť až do konca tohto roka.

Banky a inkasné spoločnosti varujú, že takáto nepodmienená a chabo kontrolovaná ochrana dlžníkov je prisilná a môže spôsobiť, že dodávatelia prestanú veriť odberateľom a začnú žiadať platbu vopred. Banky by zas mohli prestať poskytovať pôžičky firmám, pretože by stratili istotu, že ich v prípade nesplácania niekedy vymôžu.

Veritelia sa preto už obrátili na ministerstvo spravodlivosti, aby zákon zmiernilo a ochrana proti konkurzom a exekúciám platila napríklad iba na staré dlhy, ktoré vznikli pred pandémiou ochorenia Covid-19.

Návrh zákona v stredu popoludní schválil parlament, ale nakoniec prešiel aj s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi.

“ Podnikateľ je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami. „ Návrh zákona o dočasnej ochrane pred bankrotmi

Ako to má fungovať

O dočasnú ochranu budú môcť požiadať všetci podnikatelia, teda nielen eseročky a akciové spoločnosti, ale aj živnostníci. Moratórium sa nebude vzťahovať na nové firmy, ktoré vznikli po 12. marci, a ani na živnostníkov, ktorí si živnosť založili v čase po vyhlásení krízovej situácie.