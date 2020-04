Bezkontaktne zaplatíte už do 50 eur. Na čo si dať pozor? (6 odpovedí)

Aké je to bezpečné a čo ak sa končí jej platnosť?

23. apr 2020 o 16:36 Jana Hambálková

Prečítajte si, ako bezpečne platiť kartou aj čo robiť, keď vám končí platnosť karty alebo ju stratíte.

Ako bezpečne zaplatiť za nákup v bežnom obchode?

V čase pandémie koronavírusu je "najhygienickejšou" možnosťou platba kartou. V ideálnom prípade treba platiť bezkontaktne, len priblížením karty k platobnému terminálu. Pôvodný limit na bezkontaktné platby sa od stredy zvýšil z 20 na 50 eur. Nákupy do tejto sumy tak vie človek zaplatiť bez toho, aby musel na termináli zadávať PIN kód. Zdvihol sa aj kumulatívny bezkontaktný limit – teda celková suma po sebe nasledujúcich transakcií bez zadania PIN kódu, a to zo 60 na 150 eur.

Na čo si treba dať pozor?

Všeobecné pravidlo, že kartu by človek nemal dávať z ruky za žiadnych okolností, platí v súčasnosti obzvlášť. Ak ste si napríklad objednali obed v reštaurácii a prišli ste si ho osobne prevziať, zamestnanec reštaurácie by si nemal od vás pýtať kartu a odísť s ňou zaplatiť dnu. Mal by prísť s mobilným platobným terminálom až k vám, resp. umožniť vám vstup až k terminálu.

Ako bezpečne platiť za nákup v e-shope?