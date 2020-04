Na ktorých pumpách kúpite múku, droždie či cukor? Čerpačky sa prispôsobili

Benzínky doplnili sortiment.

23. apr 2020 o 17:12 Jana Hambálková

Zásoby do domácej špajze môžete dokúpiť aj popri tankovaní. Pumpy rozšírili sortiment. (Zdroj: Marko Erd)

Pandémia koronavírusu prinútila zatvoriť mnohé firmy a kto môže, má v tomto čase sedieť doma. Znamená to viac práce z domu a menej cestovania. Zároveň by to logicky mohlo znamenať menej tankovania na čerpacích staniciach zo strany bežných ľudí.

Na druhej strane sa však zvýšil pohyb prepravcov a kuriérov, keďže veľká časť nákupov spotrebiteľov sa presunula z kamenných obchodov do e-shopov s dodávkou až domov.

Analytici najväčšej banky na trhu Slovenskej sporiteľne sa pozreli na dáta za platby jej klientov, ktoré ukázali prepad aj pri nákupoch na čerpacích staniciach.

"V medziročnom porovnaní vidíme len veľmi jemný pokles počtu platieb, avšak razantnejší pokles objemu. Pravdepodobnou príčinou budú nízke ceny pohonných hmôt, ktoré sme zaznamenávali v posledných dňoch," uviedli v komentári pred Veľkou nocou bankoví ekonómovia.

Menej za tankovanie, viac za nákupy

Čerpacie stanice sa v týchto časoch snažia prilákať tankujúcich, ale aj iných zákazníkov širšou ponukou potravinového sortimentu.

Zvýšený nápor pociťujú pumpy podľa Ladislava Procházku zo Slovnaftu najmä v nedeľu, keď sú bežné potraviny zatvorené. Menšie sumy za natankovaný benzín či naftu tak môžu aspoň čiastočne vykompenzovať väčšie nákupy do domácich zásob.

OMV sa na facebookovej stránke chváli, že na viac ako piatich desiatkach jej čerpacích staníc možno nakúpiť aj základné potraviny ako cukor, múku, soľ, ryžu, čaje či cereálie. Postupne sa chystá pridať aj mlieko, maslo a vajcia. V ponuke má aj látkové rúška.