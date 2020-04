Kočner sa točil okolo súdu kvôli luxusnej bytovke, kde býva Jankovská

Chcel odkúpiť pohľadávku na Rezidenciu Hradný vrch.

23. apr 2020 o 23:52 Nadácia Zastavme korupciu, Zuzana Petková

Autorka je riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu

Neprávoplatne odsúdený podnikateľ Marian Kočner robil biznis s pohľadávkami a neraz sa mu cezeň podarilo ovládnuť lukratívne nehnuteľnosti. Najnovšie informácie z Kočnerovej knižnice ukazujú, že sa zaujímal aj o luxusnú Rezidenciu Hradný vrch. V nej bývala bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská, kým ju odtiaľ, v rámci akcie Búrka, neodviedla polícia.

Byt vlastnia jej synovia, no ona má podľa katastra právo doživotného užívania.

Jankovská, podľa prepisov z Threemy, Kočnerovi pomáhala vybaviť kauzu zmenky TV Markíza.

“Poznáš byty Rezidencia Hradný vrch?,” pýtala sa Jankovská v novembri 2017 Kočnera. A zdôverila sa mu, že by tam chcela bývať, ale nemá na kúpu peniaze.

O päť mesiacov neskôr si už Kočner písal s majiteľom firmy MSI Group, ktorá sa súdila s developerom luxusnej bytovky. Z ich vzájomnej komunikácie vyplýva, že Kočner chcel od MSI Group kúpiť pohľadávku.

O čo v spore išlo

Rezidencia Hradný vrch sa nachádza na lukratívnom mieste, tesne pod hradbami Bratislavského hradu na skok od centra hlavného mesta. Hoci ponúkala nadštandardné bývanie s wellness, súkromným fitness či recepciou, drahé apartmány sa nepredávali dobre. Záujemcov odrádzala poznámka v katastri nehnuteľností, že projekt je od roku 2014 zaťažený súdnym sporom.

Majiteľom a developerom bytovky bola spoločnosť Urbia Eta, ale jej vlastníctvo spochybňovala stavebná firma MSI. Na súd podala žalobu o určenie vlastníctva k dielu.

Urbia Eta, ktorej konateľmi boli Milan Nemec a zástupca rakúskeho investora, si na projekt najala generálneho dodávateľa firmu Slovegra. Tá nezaplatila MSI za prácu a na faktúrach dlhovala okolo 600-tisíc eur.

Dlžobu ale nebolo možné vymôcť, keďže Slovegra postupne menila majiteľa, premenovala sa, až bol napísaná na bezdomovca. A tak sa MSI skúšala dostať k dielu, ktoré postavila, cez súd. Na okresnom ani krajskom súde ale neuspela.

A vtedy do hry aktívnejšie vstúpil Marian Kočner. Ukazujú to dáta z Kočnerovej knižnice, ktorú spravuje medzinárodná organizácia OCCRP a sprístupnila ich vybraným slovenským novinárom. Ide o materiály zozbierané políciou pri vyšetrovaní Kočnera v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a OCCRP ich získala z legálneho zdroja.

Kočner sa v apríli 2018 cez správy dohadoval s majiteľom MSI Romanom Suroviakom na stretnutí a odkúpení pohľadávky. Neskôr mu oznámil, že kúpa sa odkladá.

“Klienta začala Urbia naťahovať na cene, keďže už vedia, že KS vyhrali. Nemec špekuluje, že to asi nepredá ,” písal Kočner. Zároveň Suroviakovi napísal, že by mal podať dovolanie na Najvyšší súd, čo on aj urobil. Kočner bol známy svojimi kontaktmi na sudcov, u ktorých vedel vybaviť veci.

Klientom zrejme myslel bratislavského delevopera Martina Kokavca. S ním totiž cez správy koordinoval postup v prípade Rezidencie Hradný vrch. Kokavec vybavoval financovanie a rokoval s Urbia Eta, konkrétne s konateľom Nemcom, o kúpe luxusného komplexu.

Suroviak: Ponúkal zlomok

Ak by Kočner získal pohľadávku, Kokavca ako prípadného nového majiteľa by už neťažil starý spor. Ale mohol s ňou mať aj iné plány. Napríklad, kauza bytovky Glance House ukazuje, že keď sa v nej zjavil Kočner, dostala sa podozrivo do rúk jemu blízkym ľuďom.

Kokavec na otázky zaslané mailom neodpovedal. V minulosti sa zviditeľnil napríklad tým, že predal luxusný byt bývalej radkyni expremiéra Roberta Fica Márii Troškovej. Podľa portálu Aktuality.sk to bolo výrazne pod cenu.

Z Kočnerovej komunikácie vyplýva, že mal s Kokavcom kamarátsky vzťah.

Stavebník z MSI Suroviak pre Nadáciu vraví, že dostal na Kočnera tip. “Keď som zistil, že nedostaneme zaplatené, dostal som od jedného známeho telefonický kontakt na M. Kočnera, že on kupuje pohľadávky,” dodal.

Najskôr nebol úspešný, až po istej dobe sa ozval sám Kočner. Stretli sa v Bratislave, kde mu Kočner vraj povedal, že zastupuje známeho, ktorý chce objekt kúpiť. Za pohľadávku mal ponúknuť zlomok ceny.

“Dal mi najavo, že nemám na výber a podporil to aj jedným dokumentom,” tvrdí Suroviak. O aký dokument išlo, nechcel spresniť. Tvrdí, že v tom čase ešte oficiálne nevedel, ako rozhodol Krajský súd.

Na okresnom súde o veci rozhodovala sudkyňa Katarína Bartalská, ktorú zadržali pri akcii Búrka a kedysi pracovala na ministerstve spravodlivosti. Jej nadriadenou bola Jankovská.

Monika Jankovská. (zdroj: TASR)

Suroviak vraví, že v spore mu Kočner nijako neradil. Bol presvedčený, že je v práve, lebo stavbu postavil na svoje náklady a nikdy ju nikomu neodovzdal. “Developer trval na tom, aby našim odberateľom bola Slovegra,” dodal.

Tlak Kočnera

Pôvodného developera Rezidencie Hradný vrch, ešte pod menom Urbia Eta, najskôr v spore s MSI zastupovala advokátska kancelária (AK) Jančo a Partneri. Podľa advokáta Slavomíra Brezinu išlo o fiktívnu pohľadávku. Urbia Eta zaplatila celú cenu diela a s MSI ani nemala žiadny zmluvný vzťah, peniaze neuhradila Slovegra. Keď sa však ohlásil Kočner, zneisteli.

“Osobným angažovaním sa pána Kočnera pociťoval klient nepriamy tlak a začal tomu venovať osobitnú pozornosť,” konštatoval Brezina. Potvrdil tiež, že s Kokavcom rokovali o predaji bytovky, rakúsky investor sa totiž rozhodol odpredať všetky svoje investície na Slovensku.

Kokavec však nebol jediný záujemca a podľa Brezinu “nevedel hodnoverným spôsobom preukázať schopnosť kúpnu cenu financovať.” Prípad prevzal známy advokát Vladimír Kán, ktorý mal skúsenosti s Kočnerom.

”Spoločnosť Urbia Eta pociťovala obavy v tomto súdnom spore nakoľko sa v ňom začala nepriamo objavovať osoba p. Kočnera. Naša advokátska kancelária počas svojej bohatej histórie zastupovala banky a štát v asi desiatich súdnych sporoch proti p. Kočnerovi a obdobným skupinám a nemali sme strach z jeho osoby,” poznamenal.

Kde skončila pohľadávka?

Dovolanie na Najvyšší súd napokon stiahol samotný Suroviak. Vraví, že to bolo po dohode s Urbiou Eta, súčasťou ktorej bol aj odpredaj pohľadávky. Nie však Kočnerovi, ale spoločnosti, na ktorej názov si nevedel spomenúť.

Jeho pohľadávka nebola jediná. V obchodnom vestníku sa nachádza zmienka aj o ďalšej, ide o sumu okolo 38-tisíc eur. Urbia Eta ju nezaplatila dodávateľovi zateplenia, lebo neboli spokojní s úrovňou odvedenej práce. Pohľadávka bola na predaj v konkurze Kreditnej spoločnosti Bratislava spolu s pohľadávkou vo výške 130-tisíc eur voči Kočnerovmu kamarátovi Pavlovi Ruskovi. Čo sa s ňou napokon stalo, pôvodný developer luxusnej bytovky nevie. V stanovisku tvrdí, že o ňu prebiehal súdny spor, ktorý skončil až potom, čo odpredali podiely vo firme.

Spoločnosť Urbia Eta sa momentálne volá Rezidencia Hradný vrch. Ako spoločníci sú v nej zapísaní Katarína Lutherová a Tomáš Záhradník.

“Do spoločnosti som vstúpil po dohode s veriteľmi, ktorí potrebovali osobu, ktorej spoločne dôverujú, aby dohliadla a zrealizovala predaj majetku,” povedal Záhradník. Podľa neho pôvodní majitelia predali projekt za zlomkovú cenu, keďže bol predĺžení.

Z verejne dostupných zdrojov sa nedá zistiť, kto sú veritelia, ktorí určovali podmienky predaja bytov, z nich jeden skončil aj u Jankovskej rodiny. Kočner sa pritom chcel stať jedným z veriteľov. Záhradník hovorí, že nemôže uviesť, kto sú to, ale tvrdí, že Kočner medzi nimi nie je. “A podľa mojich vedomostí ani iné osoby, ktoré sú s ním nejako spájané,” dodal.

Jankovských štandardná kúpa

Byt Jankovskej synov má výmeru 168 metrov a podľa katastra ho kúpili v máji 2019. Byt nie je zaťažený hypotékou a podľa Aktuality.sk môže byť jeho trhová cena pol milióna eur.

Právo doživotného užívania bytu má bývalá štátna tajomníčka, ktorá ešte v novembri 2017 Kočnerovi písala, že na kúpu bytu v Rezidencii Hradný vrch nemá peniaze. Rok a pol na to už byt v rezidencii, o ktorú sa zaujímal aj Kočner, kúpili jej synovia.

Zaujímavé tiež je, že v roku 2018 v majetkovom priznaní, ktoré Jankovská ako sudkyňa musí každoročne podávať, pribudla položka „finančné prostriedky nadobudnuté darovaním” vo výške 100-tisíc eur.

Advokát Tomáš Záhradník, ktorý byty predával tvrdí, že predaj bytu Jankovským bol bežnou transakciou. “Priznám sa, že pri predaji daného bytu pánom Jankovským ma vôbec nenapadlo ich možné spojenie s pani Jankovskou, bol to pre mňa len bežný predaj, ktorý bol zrealizovaný za štandardných podmienok schválených veriteľmi,” uviedol.

Záhradník hovorí, že svoj obchodný podiel v spoločnosti už previedol, keďže jeho misia skončila. Byty v rezidencii sú už rozpredané.