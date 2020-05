Partner Penty: Markízu už nechceme, Mecom predávame

Penta v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 škrtla investície za 180 miliónov eur, podporovať chce teraz kľúčové podniky v problémoch.

„Ako podnikateľ som sklamaný, že nerobia v ekonomickej oblasti razantnejšie a rýchlejšie kroky,“ hovorí o vláde vo veľkom rozhovore pre INDEX partner investičnej skupiny IAIN CHILD.

Najvýraznejšie kríza zasiahla nemeckého výrobcu strojov pre automobilový priemysel Gehring Technologies a poľskú maloobchodnú sieť Empik. „Teraz je celý automotive sektor v chaose z pohľadu dodávateľského reťazca, čo je kľúčová časť tohto biznisu,“ hovorí.

Predpokladá, že zákazníci sa do nákupných centier nevrátia hneď po tom, ako ich Úrad verejného zdravotníctva otvorí. „Kľúčová je dôvera ľudí, či sa nebudú báť.“

V rozhovore potvrdil, že mäsospracujúce podniky vrátane humenského Mecomu Penta predáva a na budúci rok plánujú predávať aj poľského výrobcu mrazených potravín Iglotex.

Vyjadruje sa aj ku Gorile, Marianovi Kočnerovi a Jaroslavovi Haščákovi.

V rozhovore sa dozviete Čo konkrétne Penta škrtala?

Chcú sa vrátiť k reštrukturalizáciám, ktoré robili pred 15 až 20 rokmi?

Kedy plánujú dokončiť predaj Mecomu a kedy rozbehnú predaj Iglotexu v Poľsku?

Ako pandémia zvýšila predaje firiem Dr. Max a Mecom?

Prečo znížili trhovú hodnotu výrobcu strojov pre automobilový priemysel Gehring a výrobcu lietadiel Aero?

Ktorých nájomcov kríza ovplyvní najvýraznejšie a prečo sa tam zákazníci nevrátia hneď po ich otvorení?

Z čoho žijú stávkové kancelárie siete Fortuna, keď sa nešportuje, a kedy očakávajú návrat kontaktných športov?

Vyberali klienti väčší objem hotovosti z Prima banky a ako ju ovplyvnia odklady splátok hypoték?

Musí obchodným partnerom vysvetľovať Gorilu a Kočnera?

Prečo Jaroslava Haščáka nepovažuje za reputačnú príťaž pre Pentu?

V roku 2008, keď krachoval Lehman Brothers a odštartovalo to hospodársku krízu, ste pôsobili ako senior partner konzultačnej spoločnosti Deloitte. Dôsledky krízy boli citeľné ešte aj v roku 2010, keď ste prišli do Penty. V čom bola vtedy hospodárska kríza iná než teraz?

Predtým som pracoval vo finančnej sfére a účinok krízy bol okamžitý. Pracoval som najmä na M&A transakciách (fúzie a akvizície, pozn. red.) a všetky sa vtedy bezprostredne zastavili. Teraz sa efekt prejavuje postupný a predpokladám, že ekonomické dôsledky začnú byť citeľné o dva až tri mesiace. Niektorí podnikatelia majú totiž úspory.

Nakoniec to však môže byť horšie. V roku 2009 HDP Slovenska medziročne klesol o 5,5 percenta. Teraz mám pesimistické očakávania. Keď sa cez toto prenesieme a budeme mať 10-percentný prepad HDP, tak si môžeme gratulovať, že sme to dobre zvládli.

(Rozhovor sa uskutočnil 22. apríla 2020, pred zverejnením predikcie NBS, že ekonomika tento rok poklesne pravdepodobne o 9 percenta a pred oznámením otvárania menších nákupných centier, pozn. red.)

Ako sa líši prístup vlád k pandémii v krajinách, kde Penta podniká?

Nevidím žiaden zásadný rozdiel. Slovensko by som posudzoval aj vzhľadom na to, že kríza prišla v zlom čase, keď sa menila vláda. Vo vláde je iba veľmi malá časť ľudí so skúsenosťami z exekutívy.

“ Bez kvalitných dát sa nedá urobiť žiadne dobré rozhodnutie. „ Iain Child

Ako podnikateľ som sklamaný, že nerobia v ekonomickej oblasti razantnejšie a rýchlejšie kroky.

Na druhej strane, úplne rozumiem tomu, že administratíva a implementácia riešení nejaký čas trvá.

Ale napríklad v Poľsku už vláda rozbehla poskytovanie garancií na úvery, náš Empik tieto garancie má a to je jeden z dôvodov, prečo nás banky stále podporujú. Vidieť teda, že iné krajiny majú náskok v riešeniach, ale iba pár týždňov, čo je spôsobené tou unikátnou situáciou, v ktorej sa Slovensko ocitlo.

Nikto na to nebol pripravený, teraz je dôležitý prístup a je veľmi kontraproduktívne hľadať vinníka. Žiadny vinník nie je, treba sa zomknúť, hľadať riešenia a implementovať ich. A keď toto urobia krajiny efektívne, môžeme sa z toho dostať v oveľa lepšej kondícii, ako keby sme hľadali len chyby.

Čo ste zmenili v riadení skupiny od začiatku pandémie?