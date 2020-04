Pľúcny ventilátor má dvetisíc súčiastok, vývoj stojí milióny (rozhovor)

Chirana Medical zo Starej Turej pred mesiacom podpísala so slovenskou vládou zmluvu, na základe ktorej do slovenských nemocníc do konca júna dodá tri stovky dýchacích ventilácií.

Firma sa tejto obrej zákazke musela prispôsobiť a vzdať sa objednávok, ktoré mala dohodnuté zo zahraničia. Pre Chiranu bol slovenský trh dlho len doplnkový, väčšinu produkcie exportovala.

Finančný riaditeľ Chirany Medical Oskar Baranovič v rozhovore pre INDEX vysvetľuje, ako výrobu komplikujú dodávky komponentov z Nemecka a Švajčiarska. Aby obrovskú zákazku utiahli, museli si zobrať nový úver a preškoliť časť zamestnancov.

Vaša doterajšia produkcia sa pohybovala na úrovni 300 až 400 ventilátorov ročne. Čo ste museli vo výrobe zmeniť, aby ste zvládli zákazku slovenskej vlády?

S kapacitami je vždy problém. Dajú sa znásobovať, ale je to proces, ktorý sa nedá vyriešiť zo dňa na deň. Okrem dýchacích prístrojov vyrábame aj stomatologickú techniku, kde momentálne pre epidémiu evidujeme pokles dopytu.

Ľudí, ktorí na ich výrobe pracovali, preto presúvame a zaškoľujeme do montáže a výroby dýchacej techniky. Nie je to zásadný problém, keďže ide o vysokokvalifikovaných zamestnancov, no spočiatku počítame s nižšou produktivitou práce. Zákazku však stihneme splniť v termíne.

Ďalšou výzvou muselo byť financovanie takej veľkej a časovo náročnej zákazky. Ako ste ho riešili?

Máme zabehnutý cash flow, ale aj tak je to šok. Ešte v polovici marca sme preto oslovili financujúcu banku VÚB so žiadosťou o doplnkový úver, ktorý nám v rýchlom čase schválila - dva milióny eur. No firma má aj ďalšie úvery.

Evidovali ste od marca nárast dopytu po pľúcnych ventilátoroch z iných kútov sveta?