Obchodníci prosia o pomoc. Matovič naznačil rýchlejšie otváranie

Problém nájomného nie je vyriešený.

30. apr 2020 o 13:20 Tatiana Kapitánová

V obchodných centrách je už niekoľko týždňov zavretá drvivá väčšina prevádzok. Na jednej strane stoja obchodníci, ktorým vypadli tržby a nemajú z čoho zaplatiť nájmy.

Na druhej strane sú zas obchodné centrá, ktoré nedostávajú zaplatené za prenajaté plochy a musia hradiť náklady.

Aj preto spoločne vyzvali vládu, aby ich situáciu riešila. Minister hospodárstva Richard Sulík už začiatkom apríla avizoval, ako by mohla pomoc vyzerať.

Prenajímatelia by museli znížiť nájomné na obdobie, keď boli prevádzky zavreté, finančnou injekciou by prispel štát a nájomca by doplatil zvyšok nájomného.

Neplatiť nie je riešenie

Zatiaľ však parlament schválil iba odklad jeho platenia. Prenajímateľ nájomcom navyše nemôže vypovedať zmluvu z dôvodu neplatenia až do konca tohto roku.