Vážny zamestnal Ficovho bratranca, Matovič ho nechcel

Tendrom vo VšZP šéfuje bývalá funkcionárka ÚVO.

3. máj 2020 o 23:17 Xénia Makarová, Nadácia Zastavme korupciu

Keď v roku 2018 striedal na premiérskom poste Roberta Fica Peter Pellegrini, zasadol na post šéfa jeho kancelárie Ficov bratranec.

Keď do premiérskeho kresla nastúpil v marci tohto roka Igor Matovič, Ficov bratranec Rastislav Rybanský krátko na to vo funkcii skončil. Podľa informácií denníka Sme sa tak malo stať od 6. apríla.

A už od nasledujúceho dňa bol Rybanský zamestnaný v inej štátnej inštitúcii – v Sociálnej poisťovni. Tú vedie poslanec smeru Ľubomír Vážny, ktorého nový minister práce zatiaľ vo funkcii ponechal.

Sociálna poisťovňa povedala presne, na akú pozíciu Rybanského prijali. Hovorca Peter Višváder opísal, že ,,pán Rybanský so skúsenosťami v oblasti štátnej a verejnej správy bol prijatý na pozíciu, ktorej náplňou bola koordinácia a súčinnosť poisťovne s orgánmi štátnej a verejnej správy“.

Dodal, že Sociálna poisťovňa nie je v pozícii, že by si mohla na trhu vyberať z veľkého počtu disponibilných uchádzačov. ,,Preto je na škodu veci, že sa v rámci skúšobnej doby rozhodol (Rybanský) svoje pracovné skúsenosti využiť inde.“

Rybanský totiž poisťovňu podľa Višvádera 24. apríla (teda predminulý piatok) požiadal o ukončenie pracovného pomeru dňom 27. apríla 2020, čo bol minulý pondelok. V rovnaký deň sa Nadácia obrátila na poisťovňu s otázkami, či a na aké miesto Ficovho bratranca zamestnala.

Bývalý Riaditeľ Kancelárie predsedu vlády SR Rastislav Rybanský (vravo) vedľa expremiéra Petra Pellegrinihi v januári 2020. (zdroj: SITA)

Minister to nekomentoval

Na názor sme sa spýtali aj nového ministra práce za stranu Sme rodina Milana Krajniaka. Najmä, či považuje takúto nomináciu za efektívnu pre chod Sociálnej poisťovne. Na naše otázky minister nereagoval.

Rybanský sa dávnejšie napríklad angažoval okolo opravy Topoľčianskeho hradu, na čo sumou vyše milióna eur prispeli aj takzvané nórske fondy. Pamiatka sa nachádza v rodisku jeho bratranca Fica a opravu práve pre zapojenie rodinnej firmy preverovali podľa informácií denníka Sme aj z bruselskej centrály.

Toto však nie je ojedinelý prípad, že sa úradníci presúvajú medzi štátnymi inštitúciami. Je to v poriadku, ak ide o kvalitných odborníkov. Sú však situácie, keď sa na riadiace posty dostávajú ľudia, ktorých minulosť sprevádzajú nevysvetlené pochybnosti.

To je prípad Danky Bekeovej, ktorá od vlaňajška šéfuje verejnému obstarávaniu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Bekeová predtým pôsobila ako podpredsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Tesne pred príchodom do zdravotnej poisťovne kandidovala koncom roka 2018 aj do Rady ÚVO, čo je odvolací orgán úradu a rozhoduje v kľúčových sporoch o verejných zákazkách.

Neriešili roky staré podnety

S jej pôsobením na tomto úrade sa spája najmä kauza starých spisov ,,v šuflíku“. Išlo o zhruba 70 starších podnetov, ktoré predošlé vedenie ÚVO neriešilo, týkali sa najmä druhej vlády Roberta Fica, no niektoré sa datovali ešte k roku 2008.

,,Viem, že predseda dal podnet na generálnu prokuratúru. Keďže ja nie som vyšetrovateľ, ani prokurátor, ja sa vám k tejto veci neviem vyjadriť,“ reagovala podľa Denníka N Bekeová na otázku k neriešením podnetom na úrade počas svojej funkcie. Nakoniec sa do Rady ÚVO nedostala.

Následne Bekeová nastúpila do štátnej zdravotnej poisťovne od decembra 2018 a už nasledujúci mesiac sa stala vedúcou odboru verejného obstarávania.

A o niekoľko mesiacov Všeobecná zdravotná poisťovňa podpísala spornú zmluvu s firmou veľkopodnikateľa Ivana Kmotríka. Išlo pôvodne o zmluvu na prevádzkovanie elektronického transakčného systému, teda takzvaných gastrokariet. Zákazka znela na 54-tisíc eur, teda pri nej mohli byť využité voľnejšie pravidlá pre súťaž. No reálne cez tento systém prechádza oveľa viac peňazí.

Ako vyčíslila hovorkyňa poisťovne Slávka Gáborová, celková uhradená čiastka k dnešnému dňu, teda za necelý rok danej zmluvy presahuje 2 milióny eur.

,,Vo zvyšnej časti ide o platby VšZP za stravovanie zamestnancov, ktoré sú prostredníctvom elektronického transakčného systému uhrádzané priamo poskytovateľom stravovacích služieb.“

Súťaž preveruje ÚVO

Práve pre rozdiel v deklarovanej a reálnej sume zákazky tento tender spolu s ďalšími verejnými inštitúciami, ktoré si tiež objednali služby od firmy GGFS, preveruje ÚVO. Teda úrad, do ktorého vyššieho orgánu Bekeová ešte nedávno kandidovala.

,,Úrad môže potvrdiť, že v skupine verejných obstarávateľov, ktorých postup vo verejnom obstarávaní úrad preveruje na podnet Nadácie Zastavme korupciu, je aj Všeobecná zdravotná poisťovňa a Vami uvádzaná zákazka. Keďže konanie ešte nebolo ukončené, úrad nemôže v danej fáze poskytnúť viac informácií,“ uviedla hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Všeobecná poisťovňa na otázku, ako kritiku ÚVO k tejto zákazke hodnotí reagovala, že ,,do právoplatného ukončenia konania sa nebudeme k jeho priebehu vyjadrovať“.