Autá môžu zdražieť aj o pár tisíc eur, šrotovné je dobrý návrh (rozhovor)

Slovenské automobilky vyrobili vlani vyše 1,1 milióna áut. Slovensko tak obhájilo post svetového lídra v produkcii automobilov v prepočte na jedného obyvateľa. Tento rok sa takýto úspech zrejme nezopakuje. A nielen kvôli pandémii nového koronavírusu.

Náklady na komponenty na výrobu áut rastú, automobilky sú pod tlakom emisných limitov a zavádzania nových asistenčných doplnkov. V priebehu dvoch rokov sa to prejaví aj na predajnej cene áut, vysvetľuje v rozhovore pre INDEX viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Pavol Prepiak.

Čo sa v rozhovore dočítate? Aký vplyv mal koronavírus na dodávateľský reťazec slovenských automobiliek?

O koľko porastú ceny áut?

Prečo klesá konkurencieschopnosť slovenských fabrík?

Aký je pohľad automotive investorov na Slovensko?

Je šrotovné dobrý nápad a aký zmysel mal v roku 2009?

Sú mesiac v sklze

Slovenskú ekonomiku treba otvárať súčasne s ostatnými krajinami, inak to nemá zmysel. Do akej miery to platí pre automobilový priemysel?

Súvisiaci článok Grafy, z ktorých pochopíte, aká autoveľmoc je Slovensko Čítajte

Koronavírus hneď na začiatku rozbil subdodávateľské reťazce, nevedeli sme ďalej vyrábať. Auto je poskladané z osemtisíc komponentov, ktoré dodáva niekoľko stoviek dodávateľov z celého sveta. Stačí, že jedna krajina zatvorí hranice a automobilka už to auto nemusí vedieť vyrobiť.

Obdobne, nerozbehnutie jednej krajiny môže mať fatálny dosah na celý automotive sektor. Nemôžete predať auto, ktoré napríklad nemá sedadlá s tým, že ich namontujete dodatočne.

Nehrozí, že niektorí dodávatelia odstávku kvôli koronavírusu nerozchodia? Budú musieť aj slovenské fabriky zháňať nových partnerov?

Pavol Prepiak (55) Absolvoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislava.

V rokoch 1990 až 2019 pracoval na vrcholových pozíciách na Slovensku a v zahraničí v nadnárodných spoločnostiach v automobilovom priemysle.

Je výkonným viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR, členom prezídia Asociácie priemyselných zväzov a predsedom divízie dovozcov ZAP SR.

Dodávatelia sú zvyčajne alternovaní. Horšie by bolo, ak by padli dvaja dodávatelia z tej istej krajiny alebo regiónu, ktorý je uzavretý. Podstata je, aby logistika kamiónov nikdy nezastala. Slovensko má 350 až 400 významných dodávateľov pre automobilový priemysel. Dodávajú pre slovenských aj pre zahraničných výrobcov. Keď zaváhame, nemusí to dobre dopadnúť.

Čo sa týka dodávateľov, áno, niektorí z reťazca vypadnú, preto existujú iniciatívy viacerých krajín, aby sa ekonomiky otvárali synchronizovane. Aby sa nestalo, že vlády v jednej-dvoch krajinách sa „ako malé deti hodia o zem“ a povedia, že to vidia inak a neotvoria.

To platí aj o Slovensku, keďže naša konkurencieschopnosť nie je ničím výnimočná.

Vlani automobilky na Slovensku vyrobili rekordných 1,1 milióna áut. Aký vývoj predpokladáte v tomto roku?