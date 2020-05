Američania na Mesiaci majú byť Trumpov finálny triumf. Pomôže mu Bezos i Musk

Autor je vedúci redaktor SME konferencie.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) urobil ďalší dôležitý krok v príprave návratu ľudí na Mesiac. Začiatkom mája vybral tri spoločnosti, ktoré navrhnú modul na pristátie na lunárnom povrchu.

Firmám Blue Origin, ktorú založil majiteľ Amazonu Jeff Bezos, SpaceX vizionára Elona Muska a konzorciu Dynetics rozdelila agentúra takmer miliardu dolárov, aby vypracovali svoje návrhy.

Na jar budúceho roka z nich vyberie dvoch víťazov. Dostanú ďalšiu finančnú injekciu na stavbu modulov, ktoré sú kľúčovým prvkom lunárneho programu.

Cieľový rok 2024

Americký prezident Donald Trump stanovil termín pristátia na Mesiaci na rok 2024 s tým, že v prvej dvojčlennej posádke by mala byť žena. Vybraný termín nemusí byť náhoda – rok 2024 bude posledným v prípadnom druhom Trumpovom funkčnom období. Pristátie na Mesiaci by mohlo byť jeho záverečným triumfom.

Program nesie meno gréckej bohyne Artemis, dcéry boha Dia a dvojčaťa boha Apolóna. Práve podľa neho bol pomenovaný legendárny program Apollo, ktorý na prelome 60. a 70. rokov vyvrcholil šiestimi sólovými „skokmi“ na lunárny povrch.

Artemis ide o kus ďalej. Vytvorí infraštruktúru pre dlhodobú prítomnosť ľudí v priestore Mesiaca a má byť odrazovým mostíkom pre výpravy na Mars. Bude tak prvým dôležitým krokom v expanzii ľudí do medziplanetárneho priestoru. Dá sa to stihnúť do roku 2024?