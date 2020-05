Pandémia vracia na scénu garantovaný príjem. Španieli ho zavedú

Domácnosti dostanú do tisíc eur mesačne.

18. máj 2020 o 23:38 Jozef Tvardzík

Základný príjem, teda pravidelná finančná dávka pre všetkých občanov bez rozdielu, má byť jedným z prostriedkov, ktorými chce Španielsko riešiť ekonomické dopady epidémie Covidu-19.

Pred dvoma rokmi základný príjem neuspel vo Fínsku, no o koncepte sa veľa debatovalo. Momentálne sa o ňom v upravenej forme okrem Španielska hovorí aj v Škótsku, Portugalsku a Taliansku.

Logika základného (garantovaného/nepodmieneného) príjmu stojí na niekoľkých argumentoch. Po prvé, mal by zvýšiť finančnú nezávislosť najmenej zarábajúcich. Mohol by tiež (aspoň sčasti) ochrániť ľudí, ktorých pracovné miesta zlikviduje automatizácia výroby. A napokon, zjednodušil by sa celý sociálny systém, keby základný príjem nahradil všetky ostatné sociálne dávky.

Vzhľadom na obrovské náklady na jeho zavedenie bol tento základný príjem zatiaľ skôr akademickou témou. V lepšom prípade ho skúšali na malých vzorkách obyvateľstva.

Ako bude vyzerať systém v Španielsku