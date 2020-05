Od júna sú školy dobrovoľné. Čo bude s ošetrovným?

Dávku môžu poberať aj naďalej.

19. máj 2020 o 14:43 Martina Raábová

BRATISLAVA. Odkedy ostali škôlky či školy od polovice marca zatvorené, mohli rodičia, ktorí ostali doma so svojimi deťmi, požiadať o takzvané pandemické ošetrovné.

Rodič, ktorí dnes ostáva s dieťaťom doma a nemôže preto pracovať, tak dostáva od štátu dávku vo výške 55 percent denného vymeriavacieho základu, ktorý sa odvíja od mzdy alebo v prípade živnostníka od jeho príjmov.

V pondelok 18. mája však ústredný krízový štáb rozhodol, že materské a základné školy (zatiaľ iba prvý stupeň) sa môžu od júna otvoriť.

To, či rodič dá dieťa do školy alebo nie, bude na jeho rozhodnutí, nebude to vôbec povinné.

Čo to však znamená z pohľadu pandemického ošetrovného?