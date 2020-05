Daniari počas pandémie krátili doručovacie lehoty, môže to spôsobiť problémy

Pravidlá sa menili za pochodu.

22. máj 2020 o 15:39 Martina Raábová

BRATISLAVA. Koľko dní máte na to, aby ste si na pošte vyzdvihli zásielku z daňového úradu? To je jedna z častých otázok živnostníkov a konateľov firiem v čase, keď chcú pre pandémiu ochorenia Covid-19 minimalizovať návštevy pošty.

Ak by nebol vyhlásený krízový stav, odpoveď by bola jednoznačná. Daňovník si môže zásielku na pošte vyzdvihnúť do pätnástich dní. Ak to nestihne alebo zásielku si zámerne neprevezme, po uplynutí lehoty sa považuje za doručenú. Ide o takzvanú fikciu doručenia.

Ibaže od začiatku pandémie sa pravidlá doručovania úradných zásielok z daňového úradu trikrát zmenili. Momentálne je v nich preto chaos.

Aj INDEXU sa ozvali viacerí podnikatelia, že list z daňového úradu mali na pošte iba pätnásť dní, hoci na oznámení o uložení zásielky (žltom lístku) mali uvedenú odbernú lehotu 32 dní.

O kratšej lehote sa nemali odkiaľ dozvedieť a keď si po zásielku prišli po troch týždňoch, pošta ju už medzičasom vrátila.

Neprehľadná situácia