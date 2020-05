Kočner úkoloval top daniara. Keď rozrobili "veľkú rybu", vyplával Matovič

Pátek to označil za dezinformácie.

22. máj 2020 o 8:00 Nadácia Zastavme korupciu, Xénia Makarová

,,Ahoj pane. Si tu?“ napísal tesne po obede v júni 2016 Marian Kočner vtedajšiemu špičkovému funkcionárovi Finančnej správy.

,,Som mimo, budem až zajtra,“ odpovedal do pár minút Dušan Pátek, ktorý sa len mesiac predtým stal viceprezidentom daniarov. Teda získal jeden z najvyšších postov v tejto inštitúcii.

S Kočnerom komunikoval dlhodobo, tykali si, pričom sa často bavili o pracovných veciach, ktoré spadali do agendy Páteka.

Kočner zvykol odpovedať v množnom čísle a ,,ďakoval za všetkých“.

Pátek ako vysoký daňový funkcionár s ním komunikoval aj po tom, čo boli známe podozrenia, že kontroverzný podnikateľ obral štát o milióny eur na daniach fiktívnymi predajmi hotelov na Donovaloch.

Pátek sa k otázkam, ktoré mu Nadácia Zastavme korupciu ku komunikácii s Kočnerom poslala, vyjadril len stanoviskom: ,,Vzhľadom na to, že obsahom vašich otázok sú viaceré dezinformácie, preto na ne nie je ani možné odpovedať“.

K správam medzi Pátekom a Kočnerom sa Nadácia dostala v rámci spolupráce s Medzinárodnou sieťou investigatívnych novinárov OCCRP na projekte takzvanej Kočnerovej knižnice. V zmenkovej kauze TV Markíza napríklad zadržanú komunikáciu z mobilu Kočnera Špecializovaný trestný súd akceptoval ako prípustný dôkaz.

Roky v čelnej funkcii

Pátek v stanovisku dodal, že k určitým informáciám už podal v minulosti vysvetlenie pred vyšetrovacími orgánmi. A vyjadrenie uzatvoril s tým, že ,,vzhľadom na to, že už nie som verejný funkcionár, nebudem sa k tejto téme ďalej verejne vyjadrovať“.

Pátek sa sám vzdal funkcie viceprezidenta vlani v lete zo zdravotných dôvodov. Na daňovom riaditeľstve pôsobil od roku 2006, pričom pod neho spadali bratislavské úrady, ktoré mali na starosti aj väčšinu Kočnerových a Bašternákových firiem.

Komunikácia z Kočnerovho mobilu odhaľuje, že Kočner si s Pátekom o daňových záležitostiach opakovane písal.

Napríklad v januári 2017 v skorých ranných hodinách sa Kočner pýta ,,ahoj. Podarila sa Ti tá urgencia? Ďakujeme“.

Na obed mu daniar odpovedá ,,hej, už som bol v BB a riešia to“. BB je skratka pre Banskú Bystricu, kde stále formálne sídli Daňové riaditeľstvo.

Ešte za svitania o veľkej rybe

O štvrtej ráno 20. apríla 2017 zas píše Kočner ,,dobré ráno. Posielam Ti k tej veci, o ktorej sme už hovorili, ďalší materiál, ku ktorému sa treba vyjadriť, ak sa dá, tak urgentne. Očakávaná odpoveď - metodické usmernenie by malo byť v intenciách toho, čo si všetci myslíme, tzn. sa jedná o krátenie dane. Ďakujem za všetkých.“

Nasleduje poslanie dokumentu s názvom "ziadost o zaujatie metodickeho stanoviska - FS SR". Čo bolo jeho obsahom, známe nie je.

Do pár minút mu Pátek odpovedá pozdravom a dodáva ,,budeme urgentne riešiť, dám info“. Kočner na to takmer okamžite odpisuje, že ,,je rozrobená veľká ryba (bude to pekný úspech - aj mediálny), chýba už len toto stanovisko, aby sa tam mohlo ísť na ‚návštevu'“.

Bývalý viceprezident Finančnej správy Dušan Pátek. (zdroj: Finančná správa SR)

V rovnaký deň o pár hodín neskôr vychádza článok , ktorého autorkou je Martina Ruttkayová, redaktorka už viackrát mediálne prepojená s Kočnerom. Napríklad si od neho pýtala ako odmenu luxusnú dovolenku.

Jej článok sa odvoláva na zistenia elitného policajného tímu NAKA v súvislosti s podnikaním vtedajšieho opozičného politika (OĽaNO) Igora Matoviča a spomína spojenia ako „biely kôň“ a „zníženie základu dane“.

Na tento článok ešte v ten istý deň reagujú tlačovou besedou s názvom I. Matovič spáchal daňový podvod poslanci Smeru Richard Raši a Dušan Jarjabek.

Pátek sa odpovedi na otázky, či jeho vtedajšia ranná komunikácia s Kočnerom mohla súvisieť s neskoršími krokmi daniarov aj polície okolo súčasného premiéra Matoviča, vyhol.

Na snímke vpravo rezignovaný prezident Finančnej správy SR František Imrecze a vľavo nová šéfka Finančnej správy SR Lenka Wittenbergerová. (zdroj: TASR)

Nadácia sa na komunikáciu o usmernení a načasovaní s krokmi okolo Matovičovho podnikania spýtala aj terajšieho vedenia Finančnej správy. Jej hovorkyňa Ivana Skokanová uviedla, že ,,sa ostro ohradzujeme voči vašej snahe umelo spájať nesúvisiace témy a vytvárať konštrukcie, ktorých spájanie nemá reálny základ.“

Dodala, že úlohou Finančnej správy je výber daní a cla, nie evidencia termínov konania tlačových konferencií politických strán a vydávanie metodických usmernení či preverovanie súkromnej komunikácie príslušníkov finančnej správy.

To ale nebola jediná výmena daňových podkladov medzi Kočnerom a Pátekom. Mesiac po ,,veľkej rybe“ si obaja vymieňali ďalší dokument, tentoraz s názvom "ziadost o analyzu danovych subjektov - KV.doc".

KV je skratka pre kontrolné výkazy, ktoré musia kvôli DPH odovzdávať daniarom povinne takmer všetky firmy, pričom obsahujú všetky informácie o zrealizovaných faktúrach aj obchodných partneroch.

Ani pri tomto dokumente sa nedá zistiť, čo obsahoval.

Firma, slnečnicový olej a Srbsko

Kočner s elitným daňovým funkcionárom rozoberal v rovnakom čase aj konkrétnu firmu. Začiatkom apríla 2017 si obaja písali o firme Kassor International vrátane jej identifikačného čísla.

,,100 % slnečnicový jedlý olej dovezený zo Srbska... Po navezení tovaru hneď platíme DPH, to sa nám vracia cca po 4 mesiacoch. Srbom platíme vopred a maďarský odberateľ platí pri nakládke. Zvyšujeme obrat s nevieme už ťahať financovanie štátu. Vedeli by sme poskytnúť napr. bankovú záruku,“ opisuje podrobne Kočner.

Daniar do troch minút poďakuje a dodá, ,,dám vedieť čo najskôr“. Nadácia sa preto Páteka spýtala konkrétne, o čom mala byť táto komunikácia a prečo Kočner elitnému daniarovi posiela tieto informácie. No ani na tieto otázky Pátek priamo neodpovedal.

Vratky okolo 200-tisíc eur

Kassor International vznikol 11. marca 2016, mimochodom týždeň po voľbách, v ktorých Smer opäť vyhral a bolo jasné, že zostaví koalíciu.

Firme z Malaciek sa nadmieru darilo. Už v prvom roku vygenerovala miliónové tržby, následne každoročne niekoľkonásobne rástla až v roku 2018 dokázala ,,obrátiť“ vyše 12 miliónov eur. A to pri počte zamestnancov svieti v účtovníctve nula.

Čo stojí za povšimnutie, je, že firma každý rok uvádza daňové pohľadávky okolo 200-tisíc eur. Zväčša ide o vratky DPH, ktoré si pýta od štátu v súvislosti so svojimi obchodmi.

Pritom je zvláštne, prečo sa Kočner o tejto firme baví s top daňovým funkcionárom, keďže oficiálne k nej žiadny vzťah nemá. Viac svetla odkrýva Kočnerova komunikácia s konateľom tejto firmy Petrom Rossákom.

V apríli 2016 sa ho Kočner pýta, či je ešte v Paname. Rossák na to reaguje ,,áno, zajtra sa vraciam. Na Slovensku budem v piatok o 19 hod.“

Na Kočnerovom mobile sa tiež opakovane objavuje upozornenie o tom, že číslo (Rossáka) je opäť zastihnuteľné. To sa deje, ak si volaný zapne opäť mobil, napríklad pri docestovaní na Slovensko.

O pár týždňov sa Kočner Rossáka zas pýta ,,koľko máte čistý zárobok na litri?“ Rossák mu posiela cifru v centoch a Kočner sa ďalej pýta, či je to netto, po odrátaní dopravy aj skladného.

Vymieňajú si tiež číslo slovenského účtu a vo februári 2018 prebehne medzi nimi informácia o návšteve Daňového úradu.

Portál Aktuality.sk sa Rossáka pýtal na to, aký je vzťah jeho a jeho firmy s Kočnerom a tiež prečo sa v komunikácii s Kočnerom on sám baví o Pátekovi a aký ekonomický zmysel malo jeho podnikanie, keď vyvážal bežné komodity do krajiny (Panama), kde sú výrobné náklady, a teda aj ceny týchto komodít nižšie ako na európskom trhu. Na otázky konateľ Kassoru nereagoval.

Možné vysvetlenie, prečo sa Kočner zaujímal o na prvý pohľad cudziu firmu, môže priniesť bližší pohľad na verejne dostupné účtovné závierky Kassoru. Už od vzniku firmy v jej pasívach figuruje položka vysoká krátkodobá výpomoc. Ide o vklad do firmy od tretej osoby, teda nie od vlastníkov firmy či bánk, ale inej osoby, ktorá by tak mala záujem na podnikaní Kassoru.

No napriek tomu, že účtovníctvo by k tejto vysokej sume ,,od tretej osoby“ malo priniesť viac poznámok, žiadna ďalšie zmienka už v dokladoch k tejto položke nie je.

Čo na to Finančná správa

Nadácia sa na firmu spýtala aj Finančnej správy. Tá od roku 2018 môže informovať o daňových kontrolách a potvrdila, že vo firme aj dve v danom roku prebehli. V jednom prípade aj daniari zistili, že firma má na daniach zaplatiť viac, ako deklarovala, a preto jej daň dorubili.

A aktuálne vo firme prebieha ďalšia kontrola.

Daniarov sme sa spýtali tiež na to, čo hovoria na komunikáciu svojho bývalého elitného funkcionára s Kočnerom. ,,Finančná správa takýmito informáciami nedisponovala a nedisponuje. Ani pred časom medializované informácie nám neboli relevantnými orgánmi potvrdené,“ reagovala Skokanová.

Dodala tiež, že sa nepotvrdili ani informácie o ovplyvňovaní kontrolórov v prípade Bašternákových firiem.

Nadácia sa na aktuálne zistenia okolo Páteka spýtala aj bývalého prezidenta daniarov Františka Imreczeho. Práve za jeho šéfovania Pátek kariérne rástol.

Imrecze na naše otázky reagoval s tým, že nemal ,,žiadne indície ani dôkazy, že by Pátek ovplyvňoval daňové konania spoločností, v ktorých figurovali Kočner a Bašternák. Okrem toho, prvé informácie o nejakých väzbách Páteka na Kočnera sa objavili až po mojom odchode z Finančnej správy.”

List daniarom od Kočnera

Aj z dávnejších medializovaných udalostí je ale zrejmé, že medzi Finančnou správou a Kočnerom, respektíve jeho záujmami, sa diali podozrivé zhody náhod.

Napríklad v júni 2016 prekazil práve Kočnerov list poslancom Národnej rady podrobný prieskum u daniarov. Keď im vedenie Finančnej správy odkázalo, že v liste ich Kočner upozorňuje na ,,ohrozenie daňového tajomstva“ v súvislosti s otázkami ku kauze Bašternák.

Následne si daniari nechali urobiť analýzu, po ktorej sa už poslanci s citlivými informáciami oboznamovať nemôžu tak, ako predtým.

Tiež tesne pred parlamentnými voľbami vo februári 2016 vtedajší premiér Robert Fico (Smer) cez zverejnené doklady ako aj záznam z daňového úradu obvinil opozičného politika Matoviča, že fiktívnym predajom svojho podnikania obral štát o vysoké dane. Ako sa však k daňovo citlivým dokladom dostal, Fico nekomentoval.

Polícia vyšetrovanie vyzradenia daňového tajomstva v tomto prípade nakoniec prerušila.

Kočner je už takmer dva roky väzobne stíhaný a obvinený z viacerých ekonomických trestných činov aj v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zatiaľ je neprávoplatne odsúdený v kauze zmeniek TV Markíza.