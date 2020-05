Firma z kauzy teta Anka i Slotov kamarát. Kto žiada o ochranu štátu?

Súdy odsúhlasili dočasnú ochranu pre 72 firiem.

25. máj 2020 o 23:25 Tomáš Vašuta

Firma z kauzy teta Anka, dve spoločnosti žilinského podnikateľa George Trabelssieho, blízkeho expredsedovi Slovenskej národnej strany (SNS) Jánovi Slotovi, ale aj známa stavebná spoločnosť. To je len malý výpočet firiem, ktoré sa v dôsledku šírenia pandémie obrátili na štát, aby ich dočasne chránil pred veriteľmi.

Štát to firmám umožňuje, aby o ochranu požiadali, ak splnia podmienky. Do pondelka (25. mája 2020) tak urobilo 72 spoločností. Neznamená to, že im hrozí konkurz, skôr sa chcú chrániť pred návrhmi veriteľov, ktorí voči nim evidujú nesplatené pohľadávky.

INDEX zo zoznamu týchto firiem vybral tie najzaujímavejšie, ktoré sú mediálne známe.

Korad Radiators

Medzi prvými firmami, ktoré požiadali súdy o dočasnú ochranu, bola spoločnosť Korad Radiators. Ako už napovedá názov, zaoberá sa výrobou radiátorov. Do pozornosti médií sa dostala vlani v auguste, keď ju prevzala od U.S. Steel Košice.