Ak bude rásť podiel nesplácaných úverov, ich cena môže stúpať (rozhovor)

„VÚB poskytla úvery so štátnou pomocou desiatkam klientov v objeme viac ako desať miliónov eur,“ tvrdí šéf korporátneho financovania Andrej Viceník. Vraví, že ani v kríze úverovanie firiem nezamrzlo. Banka je však opatrnejšia, preto klientov detailnejšie študuje.

Prima banka pre Denník E kritizovala dohodu s vládou, že odklady splátok pomáhajú veľkým bankám, odďaľujú vyčíslenie reálnych dosahov súčasnej situácie a narúšajú trhové prostredie. Súhlasíte?

Ak by došlo k masovému odkladaniu splátok, tak sa môže skutočne stať, že si vyrábame problém do budúcnosti. Za VÚB môžem povedať, že aj keď sme v prípade firiem vybavili viac než dvetisíc odkladov splátok, v rámci toho, koľko máme štandardných splátok, nejde o významné percento.

Vo všeobecnosti sa nedá povedať, že odklad splátok je zlý. Ak by sme ho neumožnili a firmy by si objektívne nevedeli z dôvodu koronavírusu zarobiť pri bežnej činnosti, tak by sme museli vymyslieť iný inštitút.

Ak podnikateľ požiadal o odklad splátok úverov, môže sa naďalej uchádzať aj o úvery so štátnymi garanciami, na ktorých sa vláda dohodla s bankami?

Áno. Zatiaľ je funkčný dočasný garančný systém pre firmy v spolupráci so spoločnosťou Slovak Investment Holding (SIH), ktorý je známy ako antikorona garancia. Momentálne máme viac žiadostí ako prostriedkov, ktoré sú limitované na 38 miliónov eur.

Na porovnanie, celý úverový trh firiem na Slovensku predstavuje 25 miliárd eur. Prvú tranžu z garančného systému sme už naplnili a teraz žiadame o zvýšenie.

Ako deklaroval minister hospodárstva Richard Sulík, tak prostriedky sú a verím, že budú opätovne prerozdelené v rekordne rýchlom čase medzi banky.

Vo vašom prípade bol garančný rámec zhruba sedem miliónov eur. Koľkým klientom ste poskytli úvery?