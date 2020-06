Šéf J&T Real Estate: Voľných bytov je v Bratislave šialene málo

Pavel Pelikán hovorí, že situácia na trhu je stabilná.

9. jún 2020 o 14:32 Tomáš Vašuta

Pokračovanie Klingerky, Eurovey a River Parku, ale aj nové projekty ako Lido, Nové Vajnory či oblasť Pasienkov. Plány skupiny J&T Real Estate na najbližšie roky sú ambiciózne. Developerská skupina patrí z pohľadu nakúpených pozemkov medzi lídrov na trhu.

„Na čokoľvek, čo leží na zemi a je na predaj, sa radi pozrieme,“ hovorí v rozhovore pre INDEX výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavel Pelikán.

V rozhovore sa dočítate: Ako sa vyvíjal dopyt po bývaní po vypuknutí krízy

Ako je na tom projekt prvého slovenského mrakodrapu

Prečo skupina nezverejňuje ceny bytov

V akom stave je príprava električkovej trate

Do akej miery im ubližuje to, že sú J&T

Koľko bytov chcú stavať v najbližších rokoch

Ako vo firme vyzerali prvé týždne po vypuknutí pandémie nového koronavírusu?

Keď sa v nejakom projekte vyskytne niečo neočakávané, treba to dať hneď na stôl, aby sme to vyriešili. Čo sa udialo teraz, však nebol problém, ale prekvapenie. Nikto nejaký čas nevedel, ako dlho to potrvá a čo všetko to spôsobí.

Na začiatku sme urobili všetko preto, aby sme chránili všetkých kolegov a partnerov. Od 10. marca sme umožnili všetkým kolegom pracovať z domu.

Nie všetci však mohli pracovať z domu, napríklad ľudia na stavbách museli pokračovať a museli sme prijať opatrenia na ich bezpečnosť.

Padlo aj rozhodnutie, že nejaký projekt pozastavíte?

Zatiaľ nie. Vyhodnocujeme naše aktivity ako globálny celok.

Máme desiatky projektov a pripravujeme sa na to, aby sme si v krátkom čase povedali, ktoré sú v akom štádiu a či v nich budeme postupovať v rovnakom tempe.

Podobne ako po kríze z 2008, keď sme ako prví rozbiehali v roku 2013 predaj bytov vo veľkom projekte, konkrétne Panorama City, aj teraz chceme byť pripravení.

Takže pri niektorých projektoch prípravy, naopak, urýchlime.

Ako reagoval predaj bytov počas prvých dní pandémie?