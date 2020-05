Dostať hypotéku bude ťažšie, banky sprísňujú podmienky

Vziať si úver bude ťažšie.

31. máj 2020 o 15:05 Jozef Tvardzík

Financovanie bývania hypotékou sa vplyvom koronakrízy komplikuje. Banky sa v súčasnej neistej situácii snažia chrániť pred klientmi, pri ktorých je vyššie riziko nesplácania úverov.

Viacero bánk už kozmeticky zdvihlo úroky pri hypotékach, no najmä sprísnilo podmienky poskytovania nových úverov. Plošným sprísnením posudzovania príjmov sa snažia vyradiť z okruhu záujemcov ľudí, ktorí majú nižší príjem, menšiu finančnú rezervu alebo kvôli iným úverom sú príjmovo na hrane.

Platí to aj pri refinancovaní hypotéky, ktorá bola doteraz braná ako formalita. Banky dnes precíznejšie kontrolujú finančnú situáciu klienta a to aj u ľudí, ktorí doteraz so splácaním nemali najmenšie problémy.

Nižší úrok pri nižšom úvere

Najvýraznejšia zmena, ktorú banky aplikovali do praxe, je snaha o čo najvýhodnejšie úroky voči konkurencii, ale často len vo výške 50 až 60 percent ceny nehnuteľnosti.

Ukazovateľ LTV (Loan To Value) - pomer medzi výškou poskytovanej hypotéky a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti - sa už v januári z dlhodobých 80 percent zosunula na 70 percent. Spôsobili to najmä preventívne opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS).

Počas koronakrízy, keď stúpa riziko nesplácaných úverov a banky majú vyššie náklady s opravnými položkami, kleslo LTV ešte nižšie.