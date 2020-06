Vybudujte si smart firmu: Sedem tipov, ako hacknúť koronu

Chce to zmenu štýlu podnikania a práce.

8. jún 2020 o 17:31 Jozef Andacký

Prvý aprílový víkend sa uskutočnilo podujatie Hack the Crisis Slovakia. Osemdesiat IT špecialistov vytvorilo 23 digitálnych projektov, ktoré majú potenciál zmierniť dosahy koronavírusovej krízy.

Víťazom (virtuálneho) hackhathonu sa stal tím s mobilnou aplikáciou Smart Triage, ktorá by mohla nahradiť vstupné dotazníky v nemocniciach pre ľudí s podozrením na ochorenie Covid-19.

Všetky údaje by pacient vyplnil pred príchodom do nemocnice v smartfóne, z ktorého by ich potom zdravotnícky personál jednoducho zoskenoval a vyhodnotil riziko infekcie.

Špeciálnu cenu publika na hackhathone získala online platforma EmployWe. Ide o webovú stránku, cez ktorú si firmy môžu vymieňať informácie o pracovníkoch, ktorých momentálne pre pandémiu a poklesu objednávok od klientov nevedia využiť.

Súvisiaci článok Roboty prenikajú aj na Slovensko. A nielen v automobilkách Čítajte

Klasické „platformové“ prepojenie ponuky s dopytom bez sprostredkovateľa (na tomto princípe funguje aj taxi aplikácia Uber alebo vyhľadávač ubytovania Airbnb) prináša benefity pre obe strany. Jedným firmám pomôže znížiť personálne náklady, druhým zasa udržať a možno aj zlepšiť biznis. Súčasťou platformy sú vzory zmlúv.

EmployWe je príkladom, ako technológie môžu firmám a podnikateľom pomôcť v čase ekonomickej neistoty. INDEX prináša sedem tipov, ktorými sa môžete inšpirovať.

1. Čo je nevyhnutné pre home office