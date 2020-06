Do kaštieľa, kam chodí Fico oddychovať, investoval Brhel

Podnikateľ investíciu potvrdil, neskôr ho vraj predal.

4. jún 2020 o 15:09 Zuzana Petková, Lukáš Diko

Bývalý premiér Robert Fico nechce prezradiť, kto mu ponúkol na rehabilitáciu luxusný kaštieľ pri Vinosadoch. Pri jeho návšteve ho pristihol týždenník Plus 7 dní, ktorý napísal, že v ňom expremiér býva.

Fico to poprel, ale pripustil, že kaštieľ s nejasným vlastníckym pozadím využíva.

“Mám známych, ktorí mi ponúkli v čase, keď potrebujem intenzívnejšiu rehabilitáciu a šport ako inokedy, možnosť využiť rehabilitačnú časť tohto zariadenia, keďže všetko je pozatvárané,” povedal expremiér.

Kaštieľ vlastní spoločnosť Obnova Kultúrnych pamiatok, za ktorou je schránková spoločnosť Johnson Developments LLC, sídliaca v americkom štáte New Jersey. Komu v skutočnosti patrí, tak zostáva skryté.

Z katastra nehnuteľností však vyplýva, že kaštieľ nadobudla, keď sa v roku 2006 zlúčila s inou firmou. A to s IS Investment Elemíra Tichého, ktorého médiá spájajú s podnikateľom blízkym Smeru Jozefom Brhelom. Ten pre Nadáciu Zastavme korupciu potvrdil, že do obnovy kaštieľa investoval.

Rekonštrukcia v réžii brhelovcov

Keď v roku 2005 rekonštruovali kaštieľ vo Vinosadoch, obecné noviny citovali vtedajšieho starostu obce, ktorý si od toho sľuboval zviditeľnenie regiónu a súčasne aj prínos k rozvoju Malokarpatskej vínnej cesty.

Veril, že zrekonštruovaná pamiatka pritiahne domácich a zahraničných turistov.

Obecná tlač vtedy citovala aj investora Elemíra Tichého z IS Investment, ktorý náklady vyrátal na vtedajších 40 miliónov korún, plánoval postaviť podzemné garáže aj relaxačný komplex s krytým bazénom.

V tom čase však podľa všetkého IS Investment nepatrila Tichému.

Novinár Ján Kuciak pri pátraní v inej kauze totiž zistil, že cez spleť zahraničných schránok ju vlastnia brhelovci. Kuciak schému nakreslil z informácií z cyperského, londýnskeho registra a údajov zahraničnej investigatívnej siete OCCRP.

Brhelov syn bol totiž majiteľom C.O.M.I Holdingu, ktorý bol v rokoch 2004 až 2006 jediným akcionárom IS Investment. Aj potom, čo spoločnosť IS Investment prevzala schránka Belfour Investments Ltd., našiel cez pôžičku prepojenie na Jozefa Brhela.

Podľa Kuciakovej schémy sa teda zdá, že skutočným investorom a majiteľom kaštieľa boli brhelovci.

Rovnaký účtovník

Prepojenie na nich sa však dá nájsť aj potom, čo kaštieľ spolu s IS Investment prevzala spoločnosť Obnova kultúrnych pamiatok. V účtovných závierkách zverejnených v registri si uvádza rovnaké kontaktné telefónne číslo ako jedna z Brhelových oficiálne priznaných firiem - Patria Invest. Keď na neho Nadácia zavolala, ohlásila sa pracovníčka účtovníckej firmy.

“Jozef Brhel bol jedným z investorov, ktorí sa začiatkom milénia spolupodieľali na rekonštrukcii kaštieľa, keďže išlo o komunistami zdevastovanú pamiatku postavenú v roku 1776, ktorá v minulosti patrila grófovi Pálffymu,” reagoval Brhelov mediálny poradca Juraj Puchý.

Pôvodne malo ísť podľa Puchého o realitný projekt - chateau butikového hotela. “Keďže tento zámer nevyšiel, Jozef Brhel svoj podiel predal a odvtedy nemá o ňom žiadne informácie,” dodal. Komu ho predával, Puchý už nespresnil.

K rovnakému číslu v účtovníctve uviedol, že Brhelova Patria Invest sídli na bratislavskej adrese Trnavská cesta 27/A, a tá patrí bizniscentru.

V ňom si podľa Puchého prenajímajú priestory aj viaceré advokátske a účtovnícke spoločnosti. “Takže ak uvádzate, že dané číslo je uvedené v účtovných závierkach, patrí pravdepodobne niektorej z nich. Spoločnosti z podnikateľskej skupiny okolo Jozefa Brhela sú účtované viacerými účtovníckymi firmami,” konštatoval.

Bizniscentrum je súčasťou hotela Double Tree by Hilton, ktorý postavil podnikateľ Juraj Široký. Podľa výpovede Petra Tótha, ktorý svedčí v procese s Kuciakovými vrahmi a v ďalších kauzách, sa tam Fico stretával s oligarchami.

Hodnota 10 miliónov eur

V čase, keď sa IS Investment zlučovala s Obnovou kultúrnych pamiatok, nechala si na kaštieľ vypracovať znalecký posudok.

Hodnotu nehnuteľnosti v roku 2009 znalec odhadol na desať miliónov eur. Napísal, že je možné ju využívať na podnikateľské účely alebo udalosti “štátneho významu.”

Jozef Brhel je bývalý poslanec HZDS, ktorý od svojho pôsobenie v politike, zbohatol. Podniká najmä v energetických firmách a médiami je označovaný za jedného zo skrytých mecenášov Smeru.

Týždenník Plus 7 dní napísal, že v spoločnosti Obnova kultúrnych pamiatok, ktorá vlastní kaštieľ, sú momentálne ľudia blízki ďalším dvom údajným oligarchom Smeru Miroslavovi Výbohovi a Jurajovi Širokému.