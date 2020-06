Slovak Telekom sa zbavuje Zoznamu, sústredí sa radšej na 5G sieť

Internetový portál odkupuje jeho šéf.

11. jún 2020 o 14:23 Jozef Andacký

Slovak Telekom predáva dcérsku spoločnosť Zoznam, ktorá prevádzkuje rovnomenný portál ako aj spravodajský server Topky. Transakcia, ktorá sa má ukončiť v najbližších týždňoch, sa týka 100-percentného podielu vo firme. Telekom o tom informoval v tlačovej správe.

Novým majiteľom Zoznamu sa stane jeho súčasný výkonný riaditeľ Martin Mác. Hodnota obchodu zverejnená nebola, no vzhľadom na hospodárske výsledky firmy a jej pozíciu na trhu by sa mohla pohybovať rádovo v miliónoch eur. Podľa informácií INDEXU by cena mala presahovať 10 miliónov eur.

Nie je zrejmé ani to, či Mác kupuje Zoznam pre seba, alebo pre zatiaľ neznámeho investora v pozadí.

V skupine Slovak Telekomu naďalej ostávajú jeho ďalšie dve dcérske firmy, káblový a satelitný operátor Digi a ítečková firma PosAm.

Zoznam zo štruktúr Telekomu odíde po 15 rokoch. Išlo o vôbec prvú akvizíciu operátora, ktorá mu mala pomôcť v rozbehu služieb rýchleho širokopásmového internetu, vtedy známeho pod skratkou ADSL.

Telekom kupoval Zoznam pre jeho silnú pozíciu v online obsahu, bol jednotkou slovenského internetu. Zoznam poskytoval služby vyhľadávania na internete, bezplatného e-mailu či katalógu webových stránok a kontextovej reklamy.

"Doba sa zmenila a množstvo obsahu na internete sa dramaticky zvýšilo," vysvetľuje odpredaj Zoznamu výkonný riaditeľ Telekomu Dušan Švalek. (Pozície Zoznamu spred desiatich rokov atakoval najmä Google.)