Kam sa bude dať cestovať na letnú dovolenku, ktoré krajiny sú bezpečné?

Pravidlá sa uvoľňujú od polovice júna

11. jún 2020 o 16:26 Jana Hambálková

Toto leto by ste sa na plážach tlačiť nemali. Platia bezpečnostné opatrenia, ktoré dajú každému dostatok miesta. (Zdroj: FOTO – TASR/AP)

Viaceré krajiny postupne otvárajú hranice a najmä južné štáty už začali s prípravou na letnú dovolenkovú sezónu.

Kam sa bude dať v lete cestovať za oddychom a za akých podmienok sa budú dovolenkári vracať naspäť na Slovensko?

Od stredy 10. júna platí, že pri cestovaní do niektorého z 19 štátov sa Slováci pri návrate nemusia obávať žiadnej karantény.

Okrem susedného Česka, Maďarska a Rakúska, pri ktorých sa hranice otvorili už začiatkom júna, pribudli od tejto stredy napríklad Chorvátsko, Bulharsko, Grécko aj Slovinsko, Cyprus, Malta či Nemecko. Platí, že Slováci môžu do týchto krajín cestovať bez obmedzení z hľadiska návratu domov.

"Nie je to zatiaľ bilaterálna dohoda," uviedol v utorok premiér Igor Matovič. Znamená to, že si treba overiť, či aj tieto krajiny otvorili hranice so Slovenskom.

Ostatné krajiny dobrovoľne

Pri ostatných štátoch, ktoré vláda zatiaľ nevyhodnotila ako bezpečné, sa prechádza na dobrovoľnú domácu karanténu.