Kam sa už lieta a kde sa ešte lietadlom nedostanete

Ako cestovať na dovolenku.

11. jún 2020 o 16:43 Jana Hambálková

Namiesto dovolenky pri mori sa Slováci chystajú tento rok cestovať po Slovensku. Viac ako polovica to uviedla v májovom prieskume portálu dovolenka.sme.sk.

Počas prichádzajúceho leta by v zahraničí chcelo dovolenkovať necelých 28 percent.

Zatiaľ vychádza ako najjednoduchšie cestovať na dovolenku vlastným autom. Nahrávalo by to spoznávaniu domoviny, najbližších susedov, prípadne dovolenke pri mori v Slovinsku, Chorvátsku či v Čiernej Hore.

Komu neprekáža dlhšie šoférovanie a zvládne to aj posádka auta, môže ísť v rámci kontinentu aj ďalej.

Letiská zatiaľ obmedzene

Slovenské letiská boli počas pandémie pre pravidelné lety "zatvorené", postupne sa však rozbiehajú. Štát najskôr umožnil súkromné biznis lety s kapacitou do 20 cestujúcich do ôsmich štátov. V utorok 9. júna zrušil obmedzenia cestovania do 19 krajín, takže sa opäť obnoví aj medzinárodná letecká preprava.