Pandémia sa končí. Dokedy musíte priznať dane? (otázky a odpovede)

Termíny sa viažu na mimoriadnu situáciu.

12. jún 2020 o 17:50 Martina Raábová

BRATISLAVA. Koniec núdzového stavu, ktorý môže vláda vyhlásiť najviac na 90 dní, neznamená, že sa automaticky končí aj stav mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou Covidu-19.

Núdzový stav sa síce skončí v sobotu (13. júna), no mimoriadna situácia, ktorá sa začala ráno 12. marca 2020, trvá naďalej.

Na druhej strane, ak počty nakazených novým koronavírusom ostanú nízke, vláda pravdepodobne mimoriadnu situáciu odvolá.

Počas mimoriadnej situácie bolo na Slovensku prijatých viacero zákonov, ktoré umožnili podnikateľom či živnostníkom čerpať finančnú pomoc, aby krízu prežili.

Prijali sa tiež zákony, ktoré odložili lehoty na úradné povinnosti a zabezpečili, aby ľudia mohli žiadať o odklad splátok úverov či lízingov.

To, kedy sa skončí mimoriadna situácia, je kľúčové, pretože na tento termín sa viaže väčšina povinností aj možnosti úľav.

Ministerstvo financií napríklad vysvetľuje, že opatrenia spadajúce do jeho réžie majú platiť do konca mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

Tento moment sa bude podľa zákona považovať za oficiálny koniec pandémie. "Ak bude mimoriadna situácia vládou zrušená v priebehu júna, obdobie pandémie bude do konca júna 2020," vysvetľuje tlačový odbor ministerstva.

1. Dokedy môžem požiadať o odklad splátok úveru?

V zákone, ktorý vláda prijala začiatkom apríla, sa zaviedla možnosť odkladu splátok pre bežných občanov, ale aj malých či stredných podnikateľov. Počas pandémie tak možno banku požiadať o odklad splátok až na deväť mesiacov.

Banky neposunuli splatnosť úverov plošne a pre všetkých. Treba o to vyslovene žiadať. Dá sa to urobiť elektronicky aj telefonicky. Banka má mesiac na to, aby žiadosť vybavila a klienta o výsledku informovala.