Ceny bytov v Bratislave sú mimo reality (rozhovor)

Článok pokračuje pod video reklamou

Ak sa niekto môže tešiť z príchodu krízy, tak sú to dražobné spoločnosti. Pre finančné problémy končia v dražbách ročne stovky nehnuteľnosti. Kríza tento problém ešte zvýrazní.

O vplyve krízy na dražby a ceny nehnuteľností, ale aj o špekulantoch, ktorí sú s dražbami dlhodobo spojení, sa INDEX rozpráva s Petrom Vetrákom, konateľom najväčšej dražobnej spoločnosti na Slovensku U9 (donedávna Dražobnej spoločnosti).

V rozhovore sa dočítate: Ako dražobná spoločnosť prežila zastavenie dražieb počas pandémie

Ako Peter Vetrák vnímal dražbu bytu, v ktorom býval expremiér Robert Fico

Do akej miery ovplyvní kríza trh s dražbami

V čom bude táto kríza iná

Či sa na trhu dočkáme zlacňovania nehnuteľností

Keď sme si dohadovali rozhovor, ešte ste boli šéfom Dražobnej spoločnosti. Dnes to už neplatí. Prečo ste sa premenovali na U9?

V jednom momente sme si uvedomili, že naše portfólio služieb je oveľa širšie ako len organizácia dražieb a rovnako naše skúsenosti už presahujú rámec bežných realitných kancelárií. Povedali sme si, že sa musíme profilovať inak ako zvyšok trhu a tým sa aj odlíšiť od konkurencie.

Prečo práve U9?

Na pôvodný názov sme boli hrdí, ale stratil odlišovaciu schopnosť. Dlho sme rozmýšľali, čo by nás vystihovalo. Tak sme si vymysleli prešmyčku, ktorá sa skladá z anglického U NITED (U9) , čo vystihuje spojenie viacerých činností

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šéf J&T Real Estate: Voľných bytov je v Bratislave šialene málo Čítajte

Urýchlila to koronakríza?

Ani nie. V hlave sme to mali možno jeden či dva roky. Krízu sme vnímali ako vhodné obdobie celú zmenu odkomunikovať ako niečo nové, ako môžeme začať nanovo.

Pre pandémiu ste museli úplne zastaviť dražby. Čo to pre vás znamenalo?

Plne sme to chápali ako spoločenskú nevyhnutnosť. Chápali sme, že zásah do spoločnosti je taký výrazný, že zastaviť dražby je to najmenej. Aj preto sme zastavenie, o ktorom bolo zrejmé, že je len dočasné, nevnímali extrémne negatívne.

Negatívne by to bolo vtedy, ak by to prechodné obdobie bolo priveľmi dlhé, pretože sme ekonomický subjekt ako každý iný a vieme, obrazne povedané, fungovať až do vyčerpania zásob.

Prebiehali úvahy o tom, že dražby môžu byť zastavené až do konca roka. Bolo by to ohrozujúce?

Ak hovorím za nás, do konca roka by sme to s určitými škrtmi ekonomicky zvládli. Bez nich by to však nešlo.

Prepúšťali ste?

Žiaľ, museli sme aj prepúšťať, prípadne sme pristúpili k skráteniu pracovného času. Potreba opatrení bola daná aj tým, že naša činnosť bola obmedzená na sto percent a nebolo možné stav zvládnuť bez redukcie nákladov. Našťastie, máme dobrý kolektív, ktorý sa k tomu postavil veľmi lojálne a U9 podporil.

Od júna sa dražby rozbehli. Aká je situácia na trhu?