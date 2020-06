Šéfka MMF: Míňajte, míňajte, inak môžete ľutovať

Z globálnej finančnej krízy z roku 2008 až 2009 sa dá poučiť aspoň v jednej veci: ak vlády začnú nakopávať ekonomiku finančnými stimulmi, mali by to robiť poriadne a nevzdať to príliš skoro. Na prvý pohľad odvážne slová predniesla šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgieva na webovom seminári, ktorý organizovala mimovládna organizácia Globsec a Index mal na ňom zastúpenie.

Bulharská ekonómka dlhodobo presadzuje dva postupy: silnú rolu štátu a nadnárodných inštitúcií pri záchrane ekonomík a ochranu najchudobnejších krajín sveta.

Ako šéfka MMF, ktorá na svoju pozíciu nastúpila len vlani, preto často prízvukuje dôležitosť solidarity medzi krajinami, hrozbu klimatickej zmeny a potrebu štátnych výdavkov na zlepšenie blahobytu ľudí.

Svoj názor ešte vyostrila počas koronakrízy. Na webinári bez otáľania vyzývala štáty, aby sa nebránili a míňali toľko peňazí, koľko sa len dá, inak to môžu spätne ľutovať. „Prosím, míňajte, míňajte, koľko len vládzete. Len si nechávajte účtenky,“ argumentovala.

V kontraste s realitou na Slovensku

Z lekcií z minulosti podľa nej vyplýva, že štáty, ktoré boli počas krízových rokov príliš opatrné a oprávnene sa báli razantnejšie zvyšovať dlhy, prípadne stiahli podporu štátu z ekonomiky prirýchlo, trpeli dlhšie. Načasovanie je kľúčové, pomoc treba poskytnúť čím skôr a držať ju dovtedy, kým sa ekonomika definitívne nepostaví na nohy.