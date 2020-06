Nový majiteľ Zoznamu: Investora za sebou nemám. A pre koronu nespávam

Do Zoznamu prišiel pred trinástimi rokmi z prostredia jeho vtedajšieho majiteľa, Slovak Telekomu. Celú uplynulú dekádu jednu z najväčších slovenských internetových firiem riadil.

Teraz sa ich cesty rozchádzajú. Martin Mác odkupuje stopercentný podiel v Zozname. V rozhovore pre INDEX hovorí o pozadí transakcie a plánoch do budúcnosti.

V rozhovore sa dočítate: Ako Martin Mác financoval kúpu Zoznamu?

Čo na mediálny trh priniesla pandémia koronavírusu?

Na čom Zoznam zarába?

Aké nové projekty chystá?

Do akého typu plateného obsahu chce Zoznam ísť?

Bolo o Zoznam viacero záujemcov?

Počas celého obdobia, čo Zoznam vlastnil Slovak Telekom, určite bolo. Či ale aj v poslednom čase, to neviem.

Aký je váš profesionálny názor – mohol by sa o Zoznam zaujímať vydavateľ Plusky alebo Nového času?

Nedávalo by mi to zmysel. Majú dosť silné portfólio, čo sa týka bulváru, majú ho prepojené s printom. Tak na čo ísť ešte do ďalšieho ľahkého bulváru?

Ľahkého bulváru?

Naše Topky boli najprv tvrdý bulvár, ale zhruba pred piatimi rokmi sme to zmenili.

Bulváru sa nebránime, ale uvedomili sme si, že ľudia viac čítajú pozitívne témy. Kedysi ste na bulvárnom článku dosiahli čítanosť 250-tisíc až 300-tisíc videní, dnes ak dosiahnete 150-tisíc, tak si môžete gratulovať. Pritom sa na internete zvýšil počet ľudí, aj zariadení, pribudlo možností, ako sa dostať k obsahu.

Na úver, bez investora

Koľko vás kúpa Zoznamu stála?

Dobrá otázka.

V kuloároch sa hovorí, že to bolo viac než desať miliónov eur.