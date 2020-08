Víno Bažalík: žije v maringotke a predáva biovína bez chémie

Článok pokračuje pod video reklamou

Niektorí vinári sa k svojmu remeslu dostali tak, že pochádzajú z vinárskej rodiny a zdedili ho. Iní chceli reštartovať kariéru, ktorú začali v úplne inej brandži. Michal Bažalík nepatrí ani do jednej kategórie.

Pôvodne však o víne nevedel nič, z jeho rodiny sa mu nik nevenoval a ani nevlastnil vinice. Dnes je rodený Bratislavčan vinárom telom i dušou, patrí medzi priekopníkov naturálneho vína.

Víno vyrába vo Svätom Jure, šesťtisícovom mestečku pár kilometrov od slovenskej metropoly, v renesančnom dome, kde sa táto tradícia datuje od 15. storočia. Sám však s manželkou a dvoma deťmi žije vo vinohradoch v drevodome na kolesách.

Malo to byť dočasné riešenie bývania, ako sa vyhnúť hypotéke, no nakoniec v maringotke s rodinou žije už šesť rokov. Minimálne náklady na život mu umožnili venovať sa pestovaniu hrozna a výrobe kvalitného vína.

Zo školy do praxe

V mladosti chcel byť Michal architektom, no neprijali ho na školu. Nastúpil preto na vysokú školu so zameraním na vinohradníctvo a vinárstvo v Lednici na Morave. Povedal si, že „naučiť sa niečo o víne by nemuselo byť na škodu“.

Už popri škole vo Svätom Jure obrábal vinohrad, ktorý kedysi kúpil jeho otec, a „starí páni vinohradníci“ ho zaúčali, ako strihať vinič.

V seriáli #foodporn INDEX predstavuje ľudí, ktorým učaroval gastro biznis a snažia sa ho posunúť na vyšší level.

Dnes Michal vlastní alebo má v nájme tri hektáre viníc. Keďže hrozna nie je každý rok dosť, časť suroviny na výrobu vína kupuje od vinohradníkov z okolia. Snaží sa však, aby závislosť od iných do budúcnosti znížil na minimum.