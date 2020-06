V prenajatom byte môžete požiadať o odklad nájomného. Aké sú riziká?

Čo radí právnik?

19. jún 2020 o 13:56 Diana Schniererová

Nájomca, ktorý využil odklad platieb, bude musieť omeškané nájomné zaplatiť do konca roka - aj s úrokmi a pokutami. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO - ADOBE STOCK)

Ak bývate v podnájme a na začiatku koronakrízy ste prišli o príjem, možnosť odkladu platieb bez hrozby ukončenia zmluvy sa týka aj vás. Strechu nad hlavou vám zákon ochráni do konca roka. Treba však počítať s tým, že táto ochrana nie je stopercentne nepriestrelná.

Odklad platieb nájomného schválila vláda ešte v apríli ako reakciu na krízu, ktorú priniesli opatrenia proti rozšíreniu nového koronavírusu. Platí nielen pre firmy, ktoré si prenajímajú priestory na svoju činnosť, ale aj pre bežných ľudí žijúcich v podnájmoch.

Opatrenie spočíva v tom, že až do konca roka nesmie prenajímateľ vypovedať nájomcovi zmluvu za to, že načas nevyplatil nájomné od začiatku apríla do konca júna.