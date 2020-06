Leto ukáže, či firmy ešte niečo dostanú. V hre je nový druh pomoci

Štátna pomoc sa júlom nekončí

22. jún 2020 o 17:55 Diana Schniererová

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak minulý týždeň informoval, že vo vláde prebieha diskusia o finančnom príspevku pre tých, čo sa ocitli na jar v problémoch.

Súvisiaci článok Ťažkopádne a pomalé. Firmy sa k záchrannému kolesu od štátu nevedia dostať Čítajte

Krajniak hovorí o "plošnej dávke", ktorej čerpanie by sa nevylučovalo s pomocou, ktorú už firmy dostali alebo ktorá im práve plynie.

"Predstavme si to tak, že by sme urobili jednu, nazvime to, rovnú dávku navyše," povedal minister práce.

Úspech projektu bude podľa neho závisieť od dohody s ministerstvom financií. Ani jeden z rezortov však zatiaľ nepovedal o zamýšľanej pomoci nič viac.