Chceli kšeftovať s liekmi, ich storočnú vilu zhabala banka

Zbankrotovali a ich majetok predávajú v dražbe.

28. jún 2020 o 22:04 Tomáš Vašuta

Vila na Zrínskeho ulici, ktorá smeruje do dražby. (Zdroj: U9)

Jeden rok ste „na koni“, tržby presahujú 40 miliónov eur, druhý zase na kolenách a s konkurzom na krku. To je v skratke osud spoločnosti Retia, ktorá podnikala v oblasti zdravotníctva.

Kým ešte v roku 2016 sa mohla pochváliť rekordným ziskom, v súčasnosti sa jej majetok ide rozpredávať v dražbách. Medzi nimi aj vyše storočná vila v lukratívnej časti bratislavského Starého Mesta.

Negatívna reklama

Osud spoločnosti Retia by možno nebol až taký zaujímavý, keby sa nespomínala v súvislosti s kšeftovaním s liekmi. Ešte v roku 2015 si denník Plus 1 deň posvietil na firmy, ktoré sa zaoberali vývozom liekov do zahraničia.