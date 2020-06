Koľko už stáli Slovensko opatrenia? Účty za pandémiu rastú

Firmám štát pomohol, no dá sa to zlepšiť.

29. jún 2020 o 17:42 Martina Raábová

BRATISLAVA. Stámilióny štátnych eur odišli za prvé tri mesiace pandémie nového koronavírusu na účty podnikateľov, zamestnávateľov, živnostníkov a dohodárov.

Bez týchto peňazí by ekonomika nemohla ďalej normálne fungovať. Podnikatelia sú za ne vďační, no privítali by, keby pomoc prišla rýchlejšie a prístup k nej by nebol taký komplikovaný.

Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu 12. marca a naďalej trvá (núdzový stav sa medzičasom skončil).

Aby zabránila šíreniu nákazy novým kokonavírusom, prijala reštriktívne opatrenia – zatvorila väčšinu obchodov, prevádzky služieb a nákupné centrá, obmedzila počet osôb v predajni.

Hoci striktné pravidlá trvali len niekoľko týždňov, podnikatelia rátajú veľké škody. Aj preto, že podobnú situáciu v minulosti nemuseli riešiť. Bez následkov, samozrejme, neostane ani štátny rozpočet.

Chabá náplasť