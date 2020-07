Z detskej izby zapríčinil pád burzy. Obchodovanie bral ako videohru

Článok pokračuje pod video reklamou

V seriáli Čo číta INDEX predstavujeme zaujímavé knižné tituly zo sveta ekonomiky, biznisu a financií.

V ten deň, šiesteho mája 2010, zmizol za čas kratší, než si uvaríte kávu, z amerických akciových trhov bilión dolárov. Dochádzalo k bizarným situáciám, kurzy skákali na iracionálnych hodnotách. Akcie firiem Accenture a PepsiCo padli na jeden cent, Apple, naopak, vyskočil na stotisíc dolárov.

O udalosti známej ako flash crash doteraz koluje množstvo fám. Jedno je isté. Šlo o „dokonalú búrku“, v ktorej zohralo úlohu viacero faktorov. Od hedžových fondov cez špekulantov až po všeobecnú neistotu na trhoch, ktoré práve prechádzali gréckou krízou.

Dôležitý diel skladačky predstavoval vtedy 32-ročný trader Navinder Singh Sarao, ktorý obchodoval na vlastnú päsť zo svojej detskej izby na predmestí Londýna. Príbeh tajomného obchodníka opísal novinár Liam Vaughan v knihe Flash Crash: A Trading Savant, a Global Manhunt, and the Most.

Celkom iný Vlk z Wall Street

Kniha Flash Crash (zdroj: Amazon)

Anglické slovo savant z názvu knihy najlepšie vystihuje schopnosti, ktorými Sarao vyniká. Ide o matematického génia s vysokým IQ, ktorý sa dokázal sústrediť na prácu tak, že v práci nevnímal okolie.