Dokedy treba podať odložené daňové priznanie

Do termínov zasiahla pandémia.

30. jún 2020 o 11:28 Martina Raábová

BRATISLAVA. Pre priznanie daní z príjmov platia v tomto roku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu špeciálne termíny.

Dôvodom je mimoriadna situácia, ktorú slovenská vláda vyhlásila 12. marca a stále trvá - na rozdiel od núdzového stavu, ktorý už vláda zrušila.

Na ukončenie mimoriadnej situácie sa viažu viaceré povinnosti.

Týka sa to aj daňovníkov, ktorí si do konca marca stihli predĺžiť termín na podanie priznania do 30. júna, respektíve do 30. septembra (ak mali vlani príjmy zo zahraničia).

Ako sa posúvajú termíny

Oznámenie o odklade daňového priznania k dani z príjmov poslalo na daňové úrady ešte pred pandémiou a na jej začiatku takmer 242-tisíc právnických a fyzických osôb.

Väčšina z nich - niečo vyše 221-tisíc - si priznanie odložila do konca júna.