Budaj menil šéfa kľúčového podniku. Predvídal ho anonym, vyberal aj známy mafie

Anonym tvrdil, že súťaž bude zmanipulovaná.

6. júl 2020 o 10:48 Xénia Makarová, Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu

Autorky pracujú v Nadácii Zastavme korupciu

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV), ktorý je opradený škandálmi, má od 1. júla nového riaditeľa Vladimíra Kollára. Výberové konanie však sprevádzajú pochybnosti. Médiá aj Nadácia Zastavme korupciu dostali v predstihu anonym, že súťaž bude zmanipulovaná a tiež meno uchádzača, ktorý má spomedzi dvadsiatich kandidátov uspieť. A ním bol práve Kollár.

Podľa zistení Nadácie nebol Kollár pre všetkých členov výberovej komisie, ktorá posudzovala kandidátov na šéfa VV, celkom neznámy. Firmy, v ktorých figuruje, si od jedného z nich prenajímali priestory.

Vodohospodárska výstavba patrí medzi najvýznamnejšie štátne podniky v envirorezorte. Po nástupe ministra životného prostredia Jána Budaja z OĽaNO vznikla nádej, že bude transparentne hospodáriť a šetriť štátne zdroje. Aj preto bolo kľúčové, kto obsadí dôležitý post. VV totiž doteraz veľké šťastie na vedúcich funkcionárov nemala.

Vladimír Kollár. (zdroj: TASR)

Tienistá história

Vodohospodárska výstavba je spätá s vodným dielom Gabčíkovo, ale má pod sebou ďalších 350 strategických stavieb po celom území Slovenska. Je to štátny podnik s obrovským majetkom. A kauzami.

NAKA vyšetruje zákazku na rekonštrukciu plavebnej komory v Gabčíkove. Na podozrivý tender, ktorý zvýhodňoval jedného z uchádzačov, upozornila už dávno Nadácia Zastavme korupciu. S podaním na Úrade pre verejné obstarávanie však neuspela.

Nadácia tiež zistila, že matka predošlého šéfa VV Daniela Kvoceru nadobudla v čase okolo tejto súťaže lukratívnu nehnuteľnosť za státisíce eur.

Nadácia mala podozrenie, že Kvocera chodí na drahé a časté zahraničné pobyty, v porovnaní s jeho oficiálnymi príjmom. Napríklad na Maurícius či do Dubaja.

Kvocera nevysvetlil, či ide o pracovné alebo súkromné cesty a z akých zdrojov ich hradil. Rovnako ani okolnosti, za akých získala jeho matka nehnuteľnosť, či jej na ňu prispel, keďže je vo vyššom dôchodkovom veku. Bývalý šéf VV Nadáciu obvinil, že ,,pracuje na objednávku” jeho bývalej partnerky, s ktorou má spor o dieťa.

Nadácia sa preto obrátila na nového ministra životného prostredia Budaja, nech celú vec rieši. On Kvoceru krátko na to odvolal.

Nové “výberko”

Budaj chcel uvoľnené miesto po ňom obsadiť v transparentnej súťaži. Keď sa ho médiá pri predstavení nového riaditeľa Kollára pýtali na anonym, argumentoval nezávislou komisiou, ktorá ho vybrala. Informácie z listu odmietol.

,,Možno niektorí z 20 kandidátov siahli po neobvyklých metódach a možno to boli pracovníci zvnútra podniku, ktorí sa majú čoho obávať, ak majú niečo za ušami,” vyhlásil.

Nadácia sa teda pozrela na samotný výberový proces. Výberové konanie sa uskutočnilo 12. júna, anonym je z 10. júna.

Traja z piatich členov komisie boli ministrovi ľudia. Predsedníčka bola súčasná generálna tajomníčka služobného úradu ministerstva Dáša Turbová, dcéra Ľubomíra Plaia, známeho experta na efektivitu štátnej správy, ktorý kandidoval za Budajovu Zmenu zdola v parlamentných voľbách v roku 2012.

Členom výberovej komisie bol tiež štátny tajomník Juraj Smatana a ministrov poradca, architekt Branislav Kaliský. Ďalej to boli zástupca zamestnancov štátneho podniku a nadácie Ekopolis.

Víťazný kandidát Kollár bol v minulom roku dočasným členom predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ako nominant mesta Bratislava, kde bol Budaj mestským poslancom. Kollár je zároveň v orgánoch ďalších obchodných spoločností.

Zaujímavá adresa

Firma Benson Advisory Funds, kde je Kollár šéfom predstavenstva, si v obchodom registri uvádza ako sídlo bratislavskú adresu Michalská 5. Budova v centre Bratislavy je podľa listu vlastníctva majetkom firmy ReSpect MI5, ktorá patrí ministrovmu poradcovi a členovi výberovej komisie Kaliskému a jeho sestre.

Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že nájomný vzťah nemal žiadny vplyv na rozhodovanie Kaliského ako porotcu. ,,Medzi uchádzačom a ním nie je žiadny majetkový, zamestnanecký a ani príbuzenský vzťah,” konštatovalo.

Kaliský tiež doplnil, že nájom Benson Advisory Funds u neho v budove skončil ešte v roku 2015 a nevie, prečo si stále uvádza túto adresu v obchodnom registri.

Poradca začínal s bosom mafie Budova, ktorú vlastní firma ministrovho poradcu, patrila kedysi mestu. Od neho ju odkúpila spoločnosť Brokers. Okrem známeho bratislavského architekta Branislava Kaliského ju zakladal Peter Čongrády, ktorý je považovaný za jedného z bosov bratislavského podsvetia a v roku 2004 ho zavraždili. Brokers rovnako sídli podľa registra na Michalskej 5. V súčasnosti firmu okrem Kaliského spoluvlastní Marcus Čongrády. Zrejme syn Čongrádyho, ktorý si vzal Kaliského sestru. Ministrov poradca Kaliský, bratislavský architekt, začínal v 90 tych rokoch podnikateľskú činnosť vo viacerých firmách spoločne s “Čongym.” V jednej z nich - už zlikvidovanej RAF s.r.o., Kaliského striedal mafián Róbert Lališ, prezývaný Kýbel, ktorý si vo väzení momentálne odpykáva trest. Kaliský má eseročku City Helicopters aj s Jozefom Majským.

Budova na Michalskej 5 je v súčasnosti určená na prenájom nebytových priestorov a podľa Kaliského sa v nej vystriedalo už niekoľko desiatok nájomníkov.

Ministerstvo nepovažuje skutočnosť, že sa Kollár a Kaliský poznajú za problém. ,,Osobné poznanie sa nie je konflikt záujmov, uisťuje nás o tom napríklad uznesenie Súdu pre verejnú službu EÚ,” konštatuje.

Vo Fun Radiu u Borisa Kollára

Na Michalskej 5 mala do roku 2016 sídlo aj ďalšia spoločnosť, kde je Kollár predsedom predstavenstva. Ide o Quadrica Private Equity, a.s., spoločnosť je manažérom rizikového kapitálu Slovenského rozvojového fondu a.s. Ten je súčasťou súkromno-štátnych štruktúr spoločnosti Slovak Business Agency, ktorá nahradila fond podpory a rozvoja malého a stredného podnikania.

Úlohou Quadrica je vyhľadávanie investičných príležitostí, príprava a dojednávanie podmienok vstupu, fungovania a exitu.

Cez štátny fond napríklad štát vložil v roku 2009 do Fun rádia 2,6 milióna eur, za ktoré dostal 26 percent akcií média. Vladimír Kollár tak sedel v rokoch 2015 a 2016 v dozornej rade Fun Media Group.

Podľa Denníka N štátom vytvorený fond predal v roku 2016 akcie naspäť majiteľovi Fun rádia, súčasnému predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi za 800-tisíc eur. Firma si podľa denníka za celý čas nevyplácala dividendy, a tak polícia vyšetrovala, či nedošlo k trestnému činu, lebo mala podozrenie, že štát prišiel o 1,8 milióna eur.

Ministerstvo si za výberom stojí

Ministerstvo si za výsledkami výberového konania stojí. Odvoláva sa na to, že ho robilo podľa metodiky Transparency International a v zmysle zákona.

,,Cieľom bolo vybrať najlepšieho uchádzača do štátneho podniku, za výsledky ktorého nesie rezort zodpovednosť,” zdôraznilo. Za spochybňovaním Kollára vidí obavy niektorých skupín z toho, že ide nastoliť vo Vodohospodárskej výstavbe poriadok.

Kollár pri svojom uvedení do funkcie konštatoval, že jeho hlavnou prioritou bude analýza všetkých technických a ekonomických procesov. Chce tiež skontrolovať vypísané tendre. “Ako sú realizovateľné, aby nedošlo ku škodám,” dodal.

Na druhom mieste vo výberovom konaní na riaditeľa VV skončil Tomáš Gibala, ktorý je uznávaným odborníkom na vodohospodársku problematiku. Ministerstvo prisľúbilo, že Nadácii poskytne zápisnicu z výberového konania, avšak potrebuje na to súhlas uchádzačov, ktorých už o to požiadalo.