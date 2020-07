Letecky z Bratislavy do Chorvátska. Linku spúšťa slovenská spoločnosť

AirExplore pokukáva po ďalších destináciách.

13. júl 2020 o 14:12 Tatiana Kapitánová

Na bratislavské letisko sa po ôsmich rokoch vracia pravidelná linka do Chorvátska. Priame spojenie so Splitom v nedeľu spustí slovenská spoločnosť AirExplore.

Tá sa dosiaľ špecializovala na prenájom lietadiel s posádkou iným leteckým spoločnostiam. Aj jej však koronakríza zmenila plány, preto sa púšťa do biznisu s pravidelnými spojeniami. "Berieme to ako test a skúšku ohňom," hovorí pre Index šéf AirExplore Martin Štulajter.

Dvakrát týždenne

Nová linka bude lietať dvakrát týždenne, a to každú nedeľu a stredu. Let do Splitu trvá niečo vyše hodiny, kapacita lietadla je 168 miest v ekonomickej triede a osem miest v biznis triede. Spoločnosť plánuje spojenie prevádzkovať do začiatku septembra. Podľa dopytu ho však vie predĺžiť, respektíve skrátiť.